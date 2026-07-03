Іспанія розгромила Австрію у плей-офф та крокує в наступний раунд ЧС-2026

Скасований гол та бенефіс Оярсабаля

Іспанці з перших хвилин захопили ініціативу, проте австрійці під керівництвом Ральфа Рангніка надійно тримали оборону.

На 30-й хвилині Марк Кукурелья заніс м'яч у сітку, але арбітр скасував гол через фол на воротарі Александері Шлагері.

Проте тиск підопічних Луїса де ла Фуенте дав результат уже за 10 хвилин до перерви. Мікель Оярсабальблискуче зорієнтувався у штрафному майданчику після пасу Кукурельї та пробив у нижній кут.

Перед самим свистком на перерву подвоїти перевагу могли Алекс Баена (влучив у поперечку) та Ламін Ямал, але Австрію врятував голкіпер.

Розгром у другому таймі та вихід в 1/8 фіналу

У другій половині зустрічі малюнок гри не змінився. Іспанія продовжувала повністю домінувати на полі. На 66-й хвилині Алекс Баена виконав точну прострільну передачу, а Педро Порро кивком голови подвоїв перевагу. Вже на 89-й Оярсабаль після чергового асисту Кукурельї оформив дубль, встановивши остаточний рахунок - 3:0.

Австрія виглядала безпорадною, і навіть заміна гравців не допомогла команді створити бодай один серйозний момент біля воріт суперника.

Іспанія руйнує 16-річне прокляття

Ця перемога стала знаковою для іспанського футболу. "Фурія Роха" не вигравала матч плей-офф ЧС із тріумфального фіналу 2010 року. Після того вони ганебно вилітали на ранніх стадіях: у 2018 році від Росії, а у 2022-му - від Марокко.

Водночас для Австрії це був перший вихід у плей-офф з далекого 1954 року. Команда вперше за 72 роки залишає цю стадію без жодного забитого гола.

У наступному раунді 1/8 фіналу іспанці будуть грати з переможцем пари Португалія - Хорватія.