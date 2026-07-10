Испания – Бельгия на ЧМ-2026: где и когда смотреть битву за полуфинал

Испания – Бельгия

10 июля, 22:00. Инглвуд, "Соу-Фай Стедиум"

Путь Испании: железобетонная защита и исторический рекорд

Подопечные Луиса де ла Фуэнте демонстрируют на турнире образцовый прагматизм и идеальную защиту. Опередив на групповом этапе Уругвай, Саудовскую Аравию и Кабо-Верде, испанцы в 1/16 финала разгромили Австрию (3:0). Следующим барьером стала Португалия в 1/8 финала, которую "Фурия Роха" дожала со счетом 1:0.

Главное оружие нынешней Испании – оборона. Голкипер Унаи Симон до сих пор не пропустил на ЧМ-2026 ни одного мяча, установив новый рекорд по самой длинной "сухой" серии в истории чемпионатов мира. Команда тотально доминирует через контроль мяча и не дает соперникам создавать моменты.

Путь Бельгии: от вялого старта до разгрома США

Команда Руди Гарсии пробивалась в плей-офф тяжело (в группе с Египтом, Ираном и Новой Зеландией – одна победа и две ничьи). В 1/16 финала бельгийцы только в овертайме вырвали победу у Сенегала (3:2). После критики за вялую игру, бельгийцы полностью преобразились в 1/8 финала, где разгромили сборную США со счетом 4:1.

Чтобы пробить защитные редуты Испании и остановить рекордную серию Симона, "красным дьяволам" придется продемонстрировать свой лучший футбол на турнире. На их стороне сейчас безумная результативность – 12 голов в трех последних играх.

Статистика очных встреч

Команды имеют богатую историю противостояний – за плечами соперников уже 23 поединка. Статистическое преимущество на стороне пиренейцев: Испания праздновала успех 12 раз, в то время как "красные дьяволы" побеждали шесть раз.

Непосредственно на Мундиалях это будет третья дуэль:

ЧМ-1986 (1/4 финала): основное время завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти сильнее оказалась Бельгия (5:4).

ЧМ-1990 (групповой этап): испанцы взяли реванш со счётом 2:1.

Последний на сегодняшний день поединок между соперниками прошел в 2016 году. Тогда в товарищеском матче Испания уверенно победила – 2:0.

Где и когда смотреть матч

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. Главным арбитром встречи назначен английский рефери Майкл Оливер.

В прямом эфире на территории Украины поединок будет транслировать медиасервис Megogo. Видеотрансляция будет доступна по каналам "Megogo Футбол 1" и "Megogo Спорт".