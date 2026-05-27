"Игры Трампа" и допинг: украинский звездный пловец обогатился на скандальном турнире

Знаменитый украинский пловец, действующий обладатель мирового рекорда Андрей Говоров получил две награды на первом в истории розыгрыше коммерческого турнира Enhanced Games ("Игры усиленных"), который прошел в американском Лас-Вегасе. Это выступление уже вызвало громкий скандал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт игр и заявление национальной Федерации плавания.
Особенностью соревнований в Лас-Вегасе, которые финансирует сын президента США - Дональд Трамп-младший, является полный отказ от антидопингового контроля.
Организаторы Enhanced Games заманили именитых атлетов бешеными призовыми. За победу в дисциплине выплачивали 250 тысяч долларов, за "серебро" - 125 тысяч, а за "бронзу" - 75 тысяч. Более того, за каждый побитый мировой рекорд спортсменам обещали бонус в размере 1 миллиона долларов.
Андрей Говоров, который объявил о завершении олимпийской карьеры в мае 2025 года, сумел дважды подняться на пьедестал:
Благодаря этим результатам украинский пловец суммарно заработал 200 тысяч долларов.
Решение Говорова выступить на "Играх усиленных" вызвало волну возмущения на родине. Комиссия атлетов Федерации плавания Украины официально осудила такой шаг спортсмена.
"Участие в подобных инициативах противоречит фундаментальным принципам спортивной этики, честной конкуренции и ответственности. Такие форматы ставят под сомнение ценности чистого спорта и негативно влияют на доверие к международной спортивной среде. Это не только о результатах, это о репутации и уважении к соперникам", - говорится в официальном заявлении федерации.
Сам Говоров накануне старта обвинял Международную федерацию плавания (World Aquatics) в запугивании. Организация ввела жесткое правило, которое пожизненно запрещает участвовать в официальных соревнованиях всем атлетам, которые хотя бы раз выйдут на старты Enhanced Games.
Уроженец Севастополя. Двукратный чемпион юношеских Олимпийских игр-2010 в Сингапуре, многократный призер чемпионатов Европы среди взрослых на дистанции 50 м баттерфляем.
Шестикратный рекордсмен Украины на дистанциях 50 м и 100 м вольным стилем и 50 м баттерфляем в коротких бассейнах. Участник Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, где выступал на 50 м вольным стилем.
Автор мирового рекорда на 50 метров баттерфляем - 22,17 секунды. Достижение было установлено в июле 2018 года и непревзойденное до сих пор.
В мае 2025 года официально объявил о завершении олимпийской карьеры.
