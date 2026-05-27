"Игры Трампа" и допинг: украинский звездный пловец обогатился на скандальном турнире

Допинговый куш: сколько заработал украинец

Особенностью соревнований в Лас-Вегасе, которые финансирует сын президента США - Дональд Трамп-младший, является полный отказ от антидопингового контроля.

Организаторы Enhanced Games заманили именитых атлетов бешеными призовыми. За победу в дисциплине выплачивали 250 тысяч долларов, за "серебро" - 125 тысяч, а за "бронзу" - 75 тысяч. Более того, за каждый побитый мировой рекорд спортсменам обещали бонус в размере 1 миллиона долларов.

Андрей Говоров, который объявил о завершении олимпийской карьеры в мае 2025 года, сумел дважды подняться на пьедестал:

- на дистанции 50 метров баттерфляем (на коронной дистанции украинца победил британец Бен Прауд со временем 22.32 секунды, недотянув до рекорда Говорова всего 0.05 секунды). "Бронза" - на дистанции 50 метров вольным стилем (здесь грек Кристиан Гколомеев проплыл за 20.81 секунды и побил официальный мировой рекорд).

Благодаря этим результатам украинский пловец суммарно заработал 200 тысяч долларов.

Запугивание и возмущение

Решение Говорова выступить на "Играх усиленных" вызвало волну возмущения на родине. Комиссия атлетов Федерации плавания Украины официально осудила такой шаг спортсмена.

"Участие в подобных инициативах противоречит фундаментальным принципам спортивной этики, честной конкуренции и ответственности. Такие форматы ставят под сомнение ценности чистого спорта и негативно влияют на доверие к международной спортивной среде. Это не только о результатах, это о репутации и уважении к соперникам", - говорится в официальном заявлении федерации.

Сам Говоров накануне старта обвинял Международную федерацию плавания (World Aquatics) в запугивании. Организация ввела жесткое правило, которое пожизненно запрещает участвовать в официальных соревнованиях всем атлетам, которые хотя бы раз выйдут на старты Enhanced Games.

Кто такой Андрей Говоров

Уроженец Севастополя. Двукратный чемпион юношеских Олимпийских игр-2010 в Сингапуре, многократный призер чемпионатов Европы среди взрослых на дистанции 50 м баттерфляем.

Шестикратный рекордсмен Украины на дистанциях 50 м и 100 м вольным стилем и 50 м баттерфляем в коротких бассейнах. Участник Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, где выступал на 50 м вольным стилем.

Автор мирового рекорда на 50 метров баттерфляем - 22,17 секунды. Достижение было установлено в июле 2018 года и непревзойденное до сих пор.

В мае 2025 года официально объявил о завершении олимпийской карьеры.