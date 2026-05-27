"Ігри Трампа" та допінг: український зірковий плавець збагатився на скандальному турнірі

Допінговий куш: скільки заробив українець

Особливістю змагань у Лас-Вегасі, які фінансує син президента США – Дональд Трамп-молодший, є повна відмова від антидопінгового контролю.

Організатори Enhanced Games заманили іменитих атлетів шаленими призовими. За перемогу в дисципліні виплачували 250 тисяч доларів, за "срібло" — 125 тисяч, а за "бронзу" — 75 тисяч. Більше того, за кожен побитий світовий рекорд спортсменам обіцяли бонус у розмірі 1 мільйона доларів.

Андрій Говоров, який оголосив про завершення олімпійської кар'єри у травні 2025 року, зумів двічі піднятися на п'єдестал:

"Срібло" – на дистанції 50 метрів батерфляєм (на коронній дистанції українця переміг британець Бен Прауд із часом 22.32 секунди, недотягнувши до рекорду Говорова всього 0.05 секунди).

– на дистанції 50 метрів батерфляєм (на коронній дистанції українця переміг британець Бен Прауд із часом 22.32 секунди, недотягнувши до рекорду Говорова всього 0.05 секунди). "Бронза" – на дистанції 50 метрів вільним стилем (тут грек Крістіан Гколомеєв проплив за 20.81 секунди і побив офіційний світовий рекорд).

Завдяки цим результатам український плавець сумарно заробив 200 тисяч доларів.

Залякування та обурення

Рішення Говорова виступити на "Іграх посилених" викликало хвилю обурення на батьківщині. Комісія атлетів Федерації плавання України офіційно засудила такий крок спортсмена.

"Участь у подібних ініціативах суперечить фундаментальним принципам спортивної етики, чесної конкуренції та відповідальності. Такі формати ставлять під сумнів цінності чистого спорту та негативно впливають на довіру до міжнародного спортивного середовища. Це не лише про результати, це про репутацію та повагу до суперників", - йдеться в офіційній заяві федерації.

Сам Говоров напередодні старту звинувачував Міжнародну федерацію плавання (World Aquatics) у залякуванні. Організація ввела жорстке правило, яке довічно забороняє брати участь в офіційних змаганнях усім атлетам, які бодай раз вийдуть на старти Enhanced Games.

Хто такий Андрій Говоров

Уродженець Севастополя. Дворазовий чемпіон юнацьких Олімпійських ігор-2010 у Сінгапурі, багаторазовий призер чемпіонатів Європи серед дорослих на дистанції 50 м батерфляєм.

Шестиразовий рекордсмен України на дистанціях 50 м і 100 м вільним стилем та 50 м батерфляєм у коротких басейнах. Учасник Олімпійських ігор 2012 та 2016 років, де виступав на 50 м вільним стилем.

Автор світового рекорду на 50 метрів батерфляєм – 22,17 секунди. Досягнення було встановлене у липні 2018 року та неперевершене досі.

У травні 2025 року офіційно оголосив про завершення олімпійської кар'єри.