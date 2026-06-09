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Кто выиграет ЧМ-2026: математик, который трижды подряд угадывал чемпионов, назвал нового победителя

08:00 09.06.2026 Вт
3 мин
Прогноз аналитика отправляет Бразилию домой, а кубок отдает неожиданному европейскому гранду
aimg Андрей Костенко
Если прогноз сбудется, это станет сенсацией (фото: Getty Images)

Мир науки и большого футбола снова пересекся накануне старта чемпионата мира-2026. Немецкий инвестиционный аналитик Йоахим Клемент, который стал известным благодаря абсолютно точным прогнозам на предыдущие Мундиале, презентовал свой новый расчет. Его цифровой алгоритм определил будущего триумфатора турнира, а также спрогнозировал несколько громких сенсаций.

Модель, родившаяся как шутка

Йоахим Клемент уже стал культовой фигурой для футбольных болельщиков. Каждые четыре года немецкий аналитик использует уникальную статистическую модель, которую в свое время разработал с ироничной целью - доказать, что предсказать победителя чемпионата мира математически невозможно.

Однако система Клемента начала выдавать феноменальные результаты:

ЧМ-2014: Модель указала на триумф Германии в Бразилии, несмотря на то, что до этого ни одна европейская сборная не выигрывала "золото" на южноамериканском континенте.

ЧМ-2018: Алгоритм безошибочно определил чемпионство Франции.

ЧМ-2022: Система Клемента снова сработала на 100%, предсказав титул для Аргентины и Лионеля Месси.

Йоахим Клемент (фото: linkedin.com/in/joachim-klement)

Прогноз на ЧМ-2026: кто станет новым чемпионом

Для расширенного Мундиаля-2026 математическая модель выдала совершенно неожиданный финал. По расчетам алгоритма, золотые награды ЧМ-2026 получит сборная Нидерландов. На пути к титулу "оранжевые" в полуфинале пройдут Испанию, а в решающем матче одолеют Португалию с Криштиану Роналду.

В то же время прогноз Клемента стал настоящим шоком для Южной Америки:

  • Бразилия потерпит сенсационный ранний вылет от сборной Японии.
  • Колумбия завершит свой путь из-за поражения от Хорватии.
  • Эквадор уступит Сенегалу, а Уругвай проиграет Аргентине.

Единственным представителем Южной Америки в четвертьфинале останется действующий обладатель титула - Аргентина, однако ее на этой стадии выбьет Португалия.

Сетка турнира от немецкого аналитика

45% успеха - это фактор удачи

Модель Клемента является комплексной и учитывает не только футбольные факторы (позицию в рейтинге ФИФА или силу текущего состава). Она анализирует ВВП на душу населения, численность населения стран, культурную важность футбола в регионе, фактор стадионов-хозяев и даже среднегодовую температуру воздуха, которая влияет на кондиции игроков.

По расчетам математика, эти переменные способны объяснить около 55% успеха команды на поле. Остальные 45% - это чистая удача, везение и случайность. Клемент добавляет, что новый формат ЧМ-2026 с дополнительным раундом плей-офф только увеличит этот процент хаоса и подарит еще больше сюрпризов.

Сам автор призывает относиться к прогнозам с юмором.

"У того, кто будет делать реальные ставки, опираясь на мой анализ, просто нет шансов", - иронизирует немецкий математик.

Ранее мы сообщили, как Лионель Месси шокировал прогнозом на ЧМ-2026.

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