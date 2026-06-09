Хто виграє ЧС-2026: математик, який тричі поспіль вгадував чемпіонів, назвав нового переможця

Модель, що народилася як жарт

Йоахім Клемент уже став культовою фігурою для футбольних уболівальників. Кожні чотири роки німецький аналітик використовує унікальну статистичну модель, яку свого часу розробив з іронічною метою – довести, що передбачити переможця чемпіонату світу математично неможливо.

Проте система Клемента почала видавати феноменальні результати:

ЧС-2014: Модель вказала на тріумф Німеччини в Бразилії, попри те, що до цього жодна європейська збірна не вигравала "золото" на південноамериканському континенті.

ЧС-2018: Алгоритм безпомилково визначив чемпіонство Франції.

ЧС-2022: Система Клемента знову спрацювала на 100%, передбачивши титул для Аргентини та Ліонеля Мессі.

Йоахім Клемент (фото: linkedin.com/in/joachim-klement)

Прогноз на ЧС-2026: хто стане новим чемпіоном

Для розширеного Мундіалю-2026 математична модель видала абсолютно неочікуваний фінал. За розрахунками алгоритму, золоті нагороди ЧС-2026 здобуде збірна Нідерландів. На шляху до титулу "помаранчеві" у півфіналі пройдуть Іспанію, а у вирішальному матчі здолають Португалію з Кріштіану Роналду.

Водночас прогноз Клемента став справжнім шоком для Південної Америки:

Бразилія зазнає сенсаційного раннього вильоту від збірної Японії.

Колумбія завершить свій шлях через поразку від Хорватії.

Еквадор поступиться Сенегалу, а Уругвай програє Аргентині.

Єдиним представником Південної Америки у чвертьфіналі залишиться чинний володар титулу – Аргентина, проте її на цій стадії виб'є Португалія.

Сітка турніру від німецького аналітика

45% успіху – це фактор удачі

Модель Клемента є комплексною і враховує не лише футбольні фактори (позицію в рейтингу ФІФА чи силу поточного складу). Вона аналізує ВВП на душу населення, чисельність населення країн, культурну важливість футболу в регіоні, фактор стадіонів-господарів і навіть середньорічну температуру повітря, яка впливає на кондиції гравців.

За розрахунками математика, ці змінні здатні пояснити близько 55% успіху команди на полі. Решта 45% – це чиста удача, везіння та випадковість. Клемент додає, що новий формат ЧС-2026 із додатковим раундом плей-офф лише збільшить цей відсоток хаосу та подарує ще більше сюрпризів.

Сам автор закликає ставитися до прогнозів із гумором.

"У того, хто робитиме реальні ставки, спираючись на мій аналіз, просто немає шансів", - іронізує німецький математик.