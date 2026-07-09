Мальдера заинтриговал заявлением о новых лицах в сборной Украины

"Это был фантастический турнир"

Итальянский специалист остался приятно удивлен игрой и характером, который продемонстрировали футболисты.

По мнению Мальдеры, этот турнир стал идеальной площадкой для того, чтобы заявить о себе во весь голос, поэтому результаты работы тренерского штаба Дмитрия Михайленко и самоотдача игроков заслуживают исключительно похвалы.

"Юношеская сборная Украины, вы провели фантастический турнир! Игроки, тренеры, персонал – каждый в команде может по-настоящему гордиться тем, чего вы добились, ведь вся страна уже гордится вами", - подчеркнул главный тренер главной команды страны.

Андреа Мальдера (фото: УАФ)

Намек на повышение

В своем обращении наставник дал четко понять, что для многих исполнителей этой команды европейский форум должен стать мощным трамплином во взрослый международный футбол.

Он призвал лидеров юношеской сборной не сбавлять обороты и готовиться к совершенно новым, гораздо более серьезным вызовам в карьере.

"Не останавливайтесь на достигнутом! У вас огромный потенциал, и впереди вас ждет прекрасное будущее. Продолжайте двигаться вперед! Слава Украине!" – добавил Андреа Мальдера.

Успех на Евро и путевка на ЧМ

Напомним, что на европейском первенстве сборная Украины U-19 продемонстрировала безупречную игру на групповой стадии, где одержала три победы в трех поединках, уверенно разобравшись со сверстниками из Хорватии, Сербии и Италии.

Этот успех позволил "сине-желтым" не только выйти в полуфинал Евро, но и гарантировать себе путевку на молодежный чемпионат мира-2027 U-20.

Турнирный путь украинцев оборвались только на стадии 1/2 финала в драматическом противостоянии со сборной Германии, где наши ребята забили первыми, но в итоге уступили со счетом 1:2.

Индивидуально в составе Украины лучше всего себя проявили: Виталий Глют, Назар Домчак, Никита Калюжный, Патрик Сикут, Дмитрий Богданов, Павел Люсин, Богдан Оличенко и другие.

Судя по реакции тренерского штаба первой сборной, главные выводы уже сделаны, и у самых ярких представителей этого поколения есть все шансы получить свой первый вызов в национальную команду уже во время следующих международных сборов.