Мальдера заінтригував заявою про нові обличчя у збірній України

"Це був фантастичний турнір"

Італійський фахівець залишився приємно вражений грою та характером, який продемонстрували футболісти.

На думку Мальдери, цей турнір став ідеальним майданчиком для того, щоб заявити про себе на повний голос, тому результати роботи тренерського штабу Дмитра Михайленка та самовіддача гравців заслуговують виключно на похвалу.

"Юнацька збірна України, ви провели фантастичний турнір! Гравці, тренери, персонал – кожен у команді може по-справжньому пишатися тим, чого ви досягли, адже вся країна вже пишається вами", - наголосив головний тренер головної команди країни.

Андреа Мальдера (фото: УАФ)

Натяк на підвищення

У своєму зверненні наставник дав чітко зрозуміти, що для багатьох виконавців із цієї команди європейський форум має стати потужним трампліном у дорослий міжнародний футбол.

Він закликав лідерів юнацької збірної не збавляти обертів і готуватися до абсолютно нових, набагато серйозніших викликів у кар'єрі.

"Не зупиняйтеся на досягнутому! У вас величезний потенціал, і попереду на вас чекає прекрасне майбутнє. Продовжуйте рухатися вперед! Слава Україні!" - додав Андреа Мальдера.

Успіх на Євро та путівка на ЧС

Нагадаємо, що на європейській першості збірна України U-19 продемонструвала бездоганну гру на груповій стадії, де здобула три перемоги у трьох поєдинках, впевнено розібравшись із однолітками з Хорватії, Сербії та Італії.

Цей успіх дозволив "синьо-жовтим" не лише вийти до півфіналу Євро, а й гарантувати собі путівку на молодіжний чемпіонат світу-2027 U-20.

Турнірний шлях українців обірвалися лише на стадії 1/2 фіналу у драматичному протистоянні зі збірною Німеччини, де наші хлопці забили першими, але зрештою поступилися з рахунком 1:2.

Індивідуально у складі України найкраще себе проявили: Віталій Глют, Назар Домчак, Нікіта Калюжний, Патрік Сикут, Дмитро Богданов, Павло Люсін, Богдан Оличенко та інші.

Судячи з реакції тренерського штабу першої збірної, головні висновки вже зроблено, і найяскравіші представники цієї генерації мають усі шанси отримати свій перший виклик до національної команди вже під час наступних міжнародних зборів.