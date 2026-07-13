Кто действительно помиловал звезду США: всплыли шокирующие детали тайной амнистии FIFA

Кто настоящий виновник

Как выяснилось, решение о замене автоматической дисквалификации 25-летнего форварда на условный срок принималось не просто с нарушением духа игры, а в условиях полной секретности.

Глава дисциплинарного комитета ФИФА Мохаммед аль-Камали подписал документ единолично. Вместо стандартной процедуры рассмотрения дела коллегиальным органом чиновник вообще не созвал заседания и не проводил никаких консультаций.

Это спровоцировало волну возмущения внутри футбольного сообщества, ведь в состав дисциплинарного комитета входят 18 специалистов, и остальных 17 членов структуры просто поставили перед фактом, полностью вычеркнув из процесса обсуждения.

Мохаммед аль-Камали и Джанни Инфантино (фото: ФИФА)

Двойные стандарты по сравнению с Англией

Тайное спасение Балогуна после его удаления в игре 1/16 финала против Боснии и Герцеговины выглядит еще более вопиющим на фоне другого похожего инцидента на турнире. Обнародованные факты указывают на прямое применение политики двойных стандартов футбольными властями:

Наказание для США: Форварду Балогуну за жесткий фол автоматический бан на один матч мгновенно заменили годом испытательного срока, что позволило ему сыграть против Бельгии в 1/8 финала (где американцы все равно проиграли 1:4).

Наказание для Англии: Защитник Джарелл Кванса за аналогичное грубое нарушение в поединке против Мексики получил максимально строгое взыскание – двухматчевую дисквалификацию без попыток смягчения или кулуарных компромиссов.

Именно несоответствие решений и полная закрытость действий главы комитета стали причиной жесткой критики. Журналисты попытались получить прямые ответы от самого Мохаммеда аль-Камали во время матча Аргентина – Швейцария.

Ему задавали вопрос об игнорировании мнений коллег и различной трактовке эпизодов для Квансы и Балогуна. Однако функционер из ОАЭ проигнорировал медиа, не произнес ни слова и наспех покинул место происшествия без комментариев.