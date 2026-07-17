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Олейникова вырвала тяжелую победу и вышла в полуфинал на турнире в Румынии

19:02 17.07.2026 Пт
2 мин
Третья ракетка Украины в напряженном четвертьфинале одолела оппонентку из Франции
aimg Андрей Костенко
Александра Олиникова (фото: ФТУ)

Александра Олейникова продолжает успешное шествие на грунтовом турнире серии WTA 250 в румынских Яссах. Наша спортсменка в непростом четвертьфинальном поединке обыграла француженку Клару Бюрель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

WTA 250 Яссы. 1/4 финала

Александра Олейникова (Украина) – Клара Бюрель (Франция) – 6:4, 7:5

Детали четвертьфинала

Поединок держал в напряжении до последнего розыгрыша, а судьба путевки в следующий раунд решалась в конце каждого сета.

  • Первый сет: Олейникова уверенно стартовала, поведя со счетом 2:0. Француженко пыталась догнать нашу спортсменку, однако Александра четко контролировала игру и довела партию до победы – 6:4.
  • Второй сет: Начало партии осталось за соперницей (1:3). Однако украинка вовремя собралась, нивелировала преимущество оппонентки и дожила ее в финальных геймах – 7:5.
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Что ждет украинку дальше

Благодаря этой победе Олийникова уже во второй раз с начала сезона пробилась в 1/2 финала на турнирах уровня WTA 250. Ранее на этой стадии она выступала в феврале также в Румынии – в Клуж-Напоке.

В шаге от решающего матча в Яссах украинскую теннисистку ждет противостояние с египтянкой Маяр Шериф. Будущая соперница в своем четвертьфинале выбила из розыгрыша представительницу Казахстана Юлию Путинцеву.

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