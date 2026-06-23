Игрок ФК "Харьков" о сборах: "Тренировки до рвоты - это норма"

– Рамик, в прошлом сезоне ты получил тяжелую травму. Ты выбыл из игры еще в сентябре и вернулся только в конце сезона. Как ты сейчас себя чувствуешь? Как оцениваешь свою физическую форму?

– Я рад, что к концу сезона мне удалось вернуться на поле. Для меня это было незавершенным делом. Морально после этого мне стало легче. Я отдохнул, восстановился физически, работал над травмированной ногой в отпуске. Я считаю, что после хорошего тренировочного процесса все будет складываться только лучше и лучше.

– Об ФК "Харьков" сейчас уже говорят как об одном из претендентов на место в еврокубковой зоне по итогам следующего сезона. Не рано ли?

– Могу сказать, что я на все 100% верю в наш клуб и нашу команду. Мы сделаем все необходимое для этого, будем играть за эмблему, болельщиков и, конечно же, за наш город. Результат - это совокупность факторов. Я знаю одно: мы будем честны перед собой, если будем отдаваться игре на все 100%. Конечно, мы ставим самые высокие цели, ведь зачем играть, если ты считаешь четвертое место нормой? Все мы будем нацелены на самые высокие места.

"Самое сложное - это конец сборов"

– Впереди у команды тренировочные сборы. Есть футболисты, которые воспринимают сборы нормально, есть те, кто не любит много беговой работы. А ты к какой группе относишься?

– К сборам я отношусь как к неотъемлемой части тренировочного процесса. Это что-то необходимое, что должно быть обязательным. Для меня самое сложное - это конец сборов. Когда все уже измотаны и хочется домой, увидеть близких, родных. Наверное, это самое трудное.

– Бывало ли на сборах такое, что ты уставал настолько, что чуть не терял сознание? Потому что я слышал истории, что некоторые игроки от чрезмерных нагрузок буквально рыгали на сборах.

– Ну, это вообще нормально, на сборах ты же закладываешь свою физическую форму на весь сезон. Конечно, там всегда тяжело, это не такие тренировки, как в середине сезона. Поэтому, конечно, кто-то может не выдерживать в первое время. А кто-то спокойно справляется.

– Но у тебя такого еще не было?

– Ну, чтобы меня прямо тошнило или я терял сознание - то нет. Может, сейчас будет, посмотрим.