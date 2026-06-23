Гравець ФК "Харків" про збори: "Тренування до блювоти - норма"

– Рамік, у тебе була важка травма минулого сезону. Ти вибув з гри ще у вересні і повернувся аж наприкінці сезону. Як зараз почуваєшся? Як оціниш свої кондиції?

– Я радий, що під кінець сезону мені вдалося повернутися на поле. Це був незакритий гештальт для мене. Морально після цього мені стало легше. Я відпочив, відновився фізично, працював над травмованою ногою у відпустці. Я вважаю, що після гарного тренувального процесу все буде складатися тільки краще й краще.

– Про ФК "Харків" зараз вже говорять як про одного з претендентів на місце в єврокубковій зоні за підсумками наступного сезону. Не рано?

– Можу сказати, що я на всі 100% вірю в наш клуб та нашу команду. Ми зробимо все належне для цього, будемо грати за емблему, вболівальників і звісно ж, за наше місто. Результат – це сукупність факторів. Я знаю те, що ми будемо перед собою чесними, якщо віддаватимемося грі на всі 100%. Звісно, ми ставимо найвищі цілі, бо нащо грати, якщо ти вважаєш четверте місце нормою? Всі будемо націлені на найвищі місця.

"Найскладніше – це кінець зборів"

– Попереду у команди тренувальний збір. Є футболісти, які збори сприймають нормально, є ті, хто не любить багато бігової роботи. А ти до якої групи належиш?

– До зборів я ставлюся як до невід’ємної частини тренувального процесу. Це щось потрібне, що має бути обов’язковим. Для мене найскладніше – це кінець зборів. Коли всі вже виснажені і хочеться додому, побачити близьких, рідних. Напевно, це найважче.

– Чи бувало на зборах таке, що ти втомлювався настільки, що що ледь не втрачав свідомість? Бо я чув історії, що дехто з гравців від надмірних навантажень буквально блював на зборах.

– Ну це взагалі норма, на зборах ти ж закладаєш свою фізичну форму на весь сезон. Звісно, на там завжди важко, це не такі тренування, як посеред сезону. Тому звісно, хтось може не витримувати перший час. А хтось спокійно проходить.

– Але у тебе такого ще не було?

– Ну, щоб мене прям нудило або я непритомнів – то ні. Може зараз буде, подивимось.