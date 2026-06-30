Грандиозная сенсация: Снегур победила Светолину в украинском дерби на Уимблдоне

Невероятный камбек и крушение восьмой сеяной

Украинское дерби на старте престижного турнира в Лондоне началось по полностью прогнозируемому сценарию.

Более опытная Свитолина с первых минут увлекла инициативу, продемонстрировала фирменную агрессивную игру и быстро повела с разгромным счетом 4:0. В этот момент казалось, что судьба первой партии решена, однако Снегур совершила настоящее чудо.

24-летняя киевлянка перехватила инициативу, заиграла максимально чисто на задней линии и ответила сопернице серией из пяти выигранных геймов подряд, после чего хладнокровно закрыла партию на собственной подаче - 7:5.

Второй сет стал полным бенефисом Снегур, который она закрыла всего за 29 минут. Свитолина еще попыталась навязать борьбу и даже минимально вела на старте (2:1), но после этого полностью выпала из игры.

Дарья снова выдала поразительную серию из пяти подряд выигранных геймов, оформив эпическую победу в матче, продолжавшемся всего 1 час 8 минут.

Итоговый счет поединка – 7:5, 6:2 .

Для Дарьи Снегур этот успех стал особенным: она провела свой четвертый матч против представительниц топ-10 мирового рейтинга WTA и одержала уже третью суперпобеду.

В следующем круге соревнований на лондонской траве киевлянка сыграет против француженки Леолии Жанжан (WTA 132).

Текущие расписания для украинского десанта

Благодаря этому яркому триумфу Снегур стала лишь второй украинкой, которой удалось пробиться во второй круг одиночного разряда Уимблдона-2026. Накануне этот барьер успешно преодолела Даяна Ястремская .