Голанд забил два гола на ЧМ-2026: Норвегия разгромила Ирак и потеснила Францию

Дебютная пушка Голанда и драма первого тайма

Для Норвегии этот матч имел сакральное значение, ведь страна не видела свою команду на чемпионатах мира целых 28 лет (с 1998 года).

На правах фаворитов скандинавские "викинги" сразу же зажали Ирак - одного из победителей межконтинентального плей-офф - на их половине поля.

Пробить оборону азиатской сборной удалось на 29-й минуте, сразу после короткой паузы на питьевую воду. Давид Вольф выполнил острый прострел с фланга, а Эрлинг Холанд молниеносно забил мяч в правую девятку, забив свой первый в карьере гол на чемпионатах мира.

Ирак ответил дерзко: на 39-й минуте звездный нападающий Айман Хуссейн восстановил равенство. Однако радость подопечных Грема Арнольда была недолгой.

Уже через четыре минуты Холанд воспользовался ошибкой обороны, оформил дубль и вновь вывел Норвегию вперёд - 2:1. Перед свистком на перерыв Ирак мог забить дважды, но Заиде Тахсину и Акаму Хашему не хватило меткости.

Перерыв в пользу "викингов" и курьезный автогол

Во втором тайме инициативой неожиданно завладел Ирак. Скандинавы сознательно отдали мяч и играли от обороны, едва сдерживая атакующий пыл соперника.

Переломным моментом вновь стала пауза на гидратацию в середине тайма. Она сбила темп Ирака, а Столе Сольбаккен провел радикальную ротацию, выпустив на поле четверых свежих футболистов.

Решение тренера сработало мгновенно. На 76-й минуте защитник Лео Эстигор, только что вышедший на поле, идеально замкнул подачу с углового - 3:1.

Последнюю точку в матче на 90+6 минуте поставил Айман Хуссейн. Автор единственного гола Ирака в чужие ворота во время оборонительных действий срезал мяч в собственные сетки, оформив досадный автогол и зафиксировав окончательный разгром - 4:1.

Турнирная ситуация: Норвегия выше действующих вице-чемпионов

Благодаря уверенной победе с разницей в три мяча Норвегия сумела опередить грозную сборную Франции, которая накануне одолела Сенегал (3:1).

Имея равное количество очков, «викинги» возглавили группу I благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Турнирная таблица группы I после 1-го тура:

Норвегия - 3 очка (1 матч), разница мячей 4:1 Франция - 3 очка (1), 3:1 Сенегал - 0 очков (1), 1:3 Ирак - 0 очков (1), 1:4

Что дальше?

В следующем туре болельщиков ждет ожесточённая борьба. Сборная Норвегии выйдет на футбольное поле против ослабленного Сенегала в ночь на вторник, 23 июня.

А сборную Ирака ждет сверхсложное испытание в лице Килиана Мбаппе и его Франции.