Голанд підірвав ЧС-2026 дублем: Норвегія розгромила Ірак і посунула Францію

Дебютна гармата Голанда та драма першого тайму

Для Норвегії цей матч мав сакральне значення, адже країна не бачила свою команду на чемпіонатах світу довгих 28 років (із 1998-го).

На правах фаворитів скандинавські "вікінги" одразу затиснули Ірак - одного з переможців міжконтинентального плей-офф - на їхній половині поля.

Пробити захист азійської збірної вдалося на 29-й хвилині, одразу після короткої паузи на водопій. Давід Вольф виконав гострий простріл з флангу, а Ерлінг Голанд блискавично вгатив м'яч у праву дев'ятку, забивши свій перший у кар'єрі гол на чемпіонатах світу.

Ірак відповів зухвало: на 39-й хвилині зірковий нападник Айман Хуссейн відновив паритет. Проте радість підопічних Грема Арнольда була короткою.

Вже за чотири хвилини Голанд скористався помилкою оборони, оформив дубль і знову вивів Норвегію вперед - 2:1. Перед свистком на перерву Ірак міг забивати двічі, але Заїду Тахсіну та Акаму Хашему забракло влучності.

Пауза на користь "вікінгів" та курйозний автогол

У другому таймі ініціативою несподівано заволодів Ірак. Скандинави свідомо віддали м'яч і грали від оборони, ледь стримуючи атакувальний запал суперника.

Переломним моментом знову стала пауза на гідратацію в середині тайму. Вона збила темп Іраку, а Столе Сольбаккен провів радикальну ротацію, випустивши на поле чотирьох свіжих футболістів.

Рішення тренера спрацювало миттєво. На 76-й хвилині захисник Лео Естігор, який щойно увійшов у гру, ідеально замкнув подачу з кутового - 3:1.

Фінальну крапку в матчі на 90+6 хвилині поставив Айман Хуссейн. Автор єдиного гола Іраку в чужі ворота під час оборонних дій зрізав м'яч у власну сітку, оформивши прикрий автогол та зафіксувавши остаточний розгром - 4:1.

Турнірне становище: Норвегія вище за чинних віцечемпіонів

Завдяки впевненій перемозі з різницею у три м'ячі, Норвегія зуміла випередити грізну збірну Франції, яка напередодні здолала Сенегал (3:1).

Маючи рівну кількість очок, «вікінги» очолили квартет I завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів.

Турнірна таблиця групи I після 1-го туру:

Норвегія - 3 очки (1 матч), різниця м'ячів 4:1 Франція - 3 очки (1), 3:1 Сенегал - 0 очок (1), 1:3 Ірак - 0 очок (1), 1:4

Що далі?

У наступному турі на вболівальників чекає запекла боротьба. Збірна Норвегії вийде на футбольне поле проти пораненого Сенегалу в ніч на вівторок, 23 червня.

Натомість на збірну Іраку очікує надважке випробування в особі Кіліана Мбаппе та його Франції.