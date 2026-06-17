Голанд підірвав ЧС-2026 дублем: Норвегія розгромила Ірак і посунула Францію

Збірна Норвегії з футболу тріумфально розпочала свої виступи на чемпіонаті світу-2026. У поєдинку першого туру групи I підопічні Столе Сольбаккена розгромно переграли команду Іраку з рахунком 4:1.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинку.
Для Норвегії цей матч мав сакральне значення, адже країна не бачила свою команду на чемпіонатах світу довгих 28 років (із 1998-го).
На правах фаворитів скандинавські "вікінги" одразу затиснули Ірак - одного з переможців міжконтинентального плей-офф - на їхній половині поля.
Пробити захист азійської збірної вдалося на 29-й хвилині, одразу після короткої паузи на водопій. Давід Вольф виконав гострий простріл з флангу, а Ерлінг Голанд блискавично вгатив м'яч у праву дев'ятку, забивши свій перший у кар'єрі гол на чемпіонатах світу.
Ірак відповів зухвало: на 39-й хвилині зірковий нападник Айман Хуссейн відновив паритет. Проте радість підопічних Грема Арнольда була короткою.
Вже за чотири хвилини Голанд скористався помилкою оборони, оформив дубль і знову вивів Норвегію вперед - 2:1. Перед свистком на перерву Ірак міг забивати двічі, але Заїду Тахсіну та Акаму Хашему забракло влучності.
У другому таймі ініціативою несподівано заволодів Ірак. Скандинави свідомо віддали м'яч і грали від оборони, ледь стримуючи атакувальний запал суперника.
Переломним моментом знову стала пауза на гідратацію в середині тайму. Вона збила темп Іраку, а Столе Сольбаккен провів радикальну ротацію, випустивши на поле чотирьох свіжих футболістів.
Рішення тренера спрацювало миттєво. На 76-й хвилині захисник Лео Естігор, який щойно увійшов у гру, ідеально замкнув подачу з кутового - 3:1.
Фінальну крапку в матчі на 90+6 хвилині поставив Айман Хуссейн. Автор єдиного гола Іраку в чужі ворота під час оборонних дій зрізав м'яч у власну сітку, оформивши прикрий автогол та зафіксувавши остаточний розгром - 4:1.
Завдяки впевненій перемозі з різницею у три м'ячі, Норвегія зуміла випередити грізну збірну Франції, яка напередодні здолала Сенегал (3:1).
Маючи рівну кількість очок, «вікінги» очолили квартет I завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів.
Турнірна таблиця групи I після 1-го туру:
У наступному турі на вболівальників чекає запекла боротьба. Збірна Норвегії вийде на футбольне поле проти пораненого Сенегалу в ніч на вівторок, 23 червня.
Натомість на збірну Іраку очікує надважке випробування в особі Кіліана Мбаппе та його Франції.
Збірна Норвегії тривалий час вважалася головним невдахою європейських кваліфікацій, регулярно пропускаючи великі міжнародні форуми, попри наявність у складі суперзірок світового масштабу.
Надію на історичний прорив пов'язували саме з дуетом Ерлінга Голанда та Мартіна Едегора.
Зі свого боку, Ірак пробився на ЧС-2026 через сито міжконтинентального плей-офф, під керівництвом досвідченого Грема Арнольда.
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