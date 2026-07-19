"Горняки" переезжают в Англию: "Шахтер" ищет новые стадионы для выступлений в ЛЧ

Дончане определились с приоритетной страной для проведения домашних матчей в Лиге чемпионов сезона-2026/27. Руководство чемпионов Украины планирует играть матчи турнира в Англии.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на авторитетное британское издание The Athletic.
Официальные представители донецкого клуба уже отправились на переговоры в столицу Великобритании. В настоящее время "горняки" рассматривают варианты аренды арен у трех лондонских клубов-представителей АПЛ.
Речь идет о "Челси" и стадионе "Стемфорд Бридж", "Брентфорде" и стадионе "Gtech Комьюнити" и "Фулхэме" и стадионе "Крейвен Коттедж". Эти клубы объединяют то, что они не смогли пробиться в еврокубки на этот сезон.
Этот фактор существенно облегчит логистику и календарь, поэтому шансы на успешное завершение переговоров для украинской команды очень высоки.
Переезд на Туманный Альбион является стратегическим решением менеджмента "Шахтера". Кроме факторов безопасности, клуб рассчитывает на финансовый успех из-за огромного интереса британских болельщиков к матчам Лиги чемпионов.
Это, а также высокая покупательная способность англичан, могут обеспечить украинскому гранду рекордную прибыль от продажи билетов и коммерческих прав.
После начала российской агрессии в 2014-м году "Шахтер" был вынужден покинуть домашний стадион "Донбасс арена". До 2022-го года матчи дончан в еврокубках принимали стадионы во Львове и Харькове.
А после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину "Шахтер" вынужден был играть еврокубковые домашние поединки за рубежом. Ранее приютом для "оранжево-черных" становились стадионы в Польше и Германии.
Ранее мы сообщали, что перед стартом нового сезона "Шахтер" понес кадровые потери – один из лидеров клуба перенес операцию. А также "горняки" не смогут рассчитывать на своего супербомбардира.