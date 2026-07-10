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Франция стала первым полуфиналистом ЧМ-2026, но рискует потерять Мбаппе (видео)

09:50 10.07.2026 Пт
2 мин
Килиан не реализовал пенальти, оформил гол плюс ассист и получил повреждение
aimg Андрей Костенко
Сборная Франции – первый полуфиналист ЧМ-2026 (фото: x.com/equipedefrance)

Сборная Франции продолжает свое уверенное шествие на чемпионате мира-2026 по футболу. В четвертьфинальном поединке подопечные Дидье Дешама обыграли команду Марокко и стали первыми полуфиналистами турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию матча на Megogo.

ЧМ-2026. 1/4 финала

Франция – Марокко – 2:0

Голы: Мбаппе, 60, Дембеле, 66

Нереализованный пенальти: Мбаппе (Франция), 26 (вратарь)

Повторение полуфинала ЧМ-2022 и тревожная замена

Первый тайм прошёл под знаком тотального доминирования французов. Самым ярким моментом стал незабитый пенальти на 25-й минуте. Мазрауи сбил в штрафной Мбаппе, однако сам пострадавший не смог переиграть вратаря африканцев Буну с 11-метровой отметки: голкипер намертво зафиксировал мяч.

Впоследствии африканскую сборную от гола спасали сейвы Буну после ударов Упамекано и Дуэ, а перед перерывом выстрел Диня пришелся в перекладину.

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Во втором тайме давление европейцев все же принесло результат. На 60-й минуте Дуэ нашел передачей Мбаппе, и капитан французов изысканным обводным ударом поразил дальний угол – 1:0. Этот гол стал для Килиана 8-м на турнире (он возглавил бомбардирскую гонку вместе с Месси) и 20-м в целом на чемпионатах мира, что вплотную приблизило его к историческому рекорду аргентинца (21 гол).

Уже через шесть минут Мбаппе выступил в роли ассистента, отдав пас на Дембеле, который низом пробил под правую стойку и удвоил преимущество – 2:0.

Марокканцы попытались организовать финальный штурм, но повторили судьбу полуфинала ЧМ-2022, снова уступив французам с аналогичным счетом.

Однако завершение матча принесло Дидье Дешаму серьезный повод для волнения: в конце игры Мбаппе получил повреждение и был вынужден досрочно уступить место на поле Матете.

Рекорд и следующий соперник

Благодаря этой победе Франция в третий раз подряд вышла в полуфинал мирового первенства – раньше такое достижение покорялось только Бразилии и Германии.

Следующий соперник французов определится в европейском дерби между Испанией и Бельгией. Этот матч начнется в пятницу, 10 июля, в 22.00 по киевскому времени.

Ранее мы сообщили, что сборную Мексики возглавит легенда "Барселоны".

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