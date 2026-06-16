ФК "Харьков" определился, где проведет следующий сезон и сколько новичков подпишет

Футбольный клуб "Харьков" в настоящее время не имеет возможности проводить домашние матчи на своей арене. О том, где команда будет играть в следующем чемпионате УПЛ, а также о трансферных планах на межсезонье рассказал вице-президент клуба Юрий Коротун.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина Даниил Вереитин с пресс-конференции ФК "Харьков".
По словам вице-президента клуба, вопрос о возвращении домой постоянно обсуждается руководством, однако сухие цифры статистики пока что неумолимы для возобновления большого футбола в регионе.
"Мы думаем об этом очень часто. После полуфинала Кубка мы сели посчитать, сколько часов в день длится воздушная тревога в Харькове. Тогда это было от 8 до 12 часов. Поэтому играть в городе сейчас физически невозможно", - отметил Коротун.
Он также добавил, что дело вовсе не в инфраструктуре, ведь в Харькове команду очень ждут, а сам родной стадион готов к проведению матчей.
Руководство клуба рассматривало различные варианты для временного базирования, однако решило отказаться от географически более близких локаций в пользу уже проверенного варианта.
Коротун отметил, что для логистики нет принципиальной разницы, куда именно ехать – в соседнюю Полтаву или в Житомир.
Таким образом, представитель клуба официально подтвердил, что ФК "Харьков" в следующем сезоне, как и в предыдущем, будет играть свои домашние матчи в Житомире.
Напомним, что амбициозный клуб недавно прошел через масштабный ребрендинг и теперь выступает под новым названием, хотя в течение предыдущих 10 лет болельщики знали эту команду как "Металлист 1925".
Кроме того, функционер поделился масштабными планами на трансферном рынке во время летнего окна.
"ФК "Харьков" планирует подписать пятерых новичков в это межсезонье. Первого из них представим через три дня", - резюмировал Коротун.
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