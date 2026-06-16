ФК "Харьков" определился, где проведет следующий сезон и сколько новичков подпишет

Мысли о возвращении в Харьков

По словам вице-президента клуба, вопрос о возвращении домой постоянно обсуждается руководством, однако сухие цифры статистики пока что неумолимы для возобновления большого футбола в регионе.

"Мы думаем об этом очень часто. После полуфинала Кубка мы сели посчитать, сколько часов в день длится воздушная тревога в Харькове. Тогда это было от 8 до 12 часов. Поэтому играть в городе сейчас физически невозможно", - отметил Коротун.

Он также добавил, что дело вовсе не в инфраструктуре, ведь в Харькове команду очень ждут, а сам родной стадион готов к проведению матчей.

Где будет играть команда в следующем сезоне

Руководство клуба рассматривало различные варианты для временного базирования, однако решило отказаться от географически более близких локаций в пользу уже проверенного варианта.

Коротун отметил, что для логистики нет принципиальной разницы, куда именно ехать – в соседнюю Полтаву или в Житомир.

Таким образом, представитель клуба официально подтвердил, что ФК "Харьков" в следующем сезоне, как и в предыдущем, будет играть свои домашние матчи в Житомире.

Напомним, что амбициозный клуб недавно прошел через масштабный ребрендинг и теперь выступает под новым названием, хотя в течение предыдущих 10 лет болельщики знали эту команду как "Металлист 1925".

О трансферах и первом новичке

Кроме того, функционер поделился масштабными планами на трансферном рынке во время летнего окна.

"ФК "Харьков" планирует подписать пятерых новичков в это межсезонье. Первого из них представим через три дня", - резюмировал Коротун.