RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

ФК "Харьков" определился, где проведет следующий сезон и сколько новичков подпишет

15:24 16.06.2026 Вт
2 мин
Вице-президент клуба Юрий Коротун объявил о первом трансфере уже через три дня
aimg Андрей Костенко
Юрий Коротун (фото: ФК "Харьков")

Футбольный клуб "Харьков" в настоящее время не имеет возможности проводить домашние матчи на своей арене. О том, где команда будет играть в следующем чемпионате УПЛ, а также о трансферных планах на межсезонье рассказал вице-президент клуба Юрий Коротун.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина Даниил Вереитин с пресс-конференции ФК "Харьков".

Читайте также: Багряный и золотой: в ФК "Харьков" объяснили символику новых цветов

Мысли о возвращении в Харьков

По словам вице-президента клуба, вопрос о возвращении домой постоянно обсуждается руководством, однако сухие цифры статистики пока что неумолимы для возобновления большого футбола в регионе.

"Мы думаем об этом очень часто. После полуфинала Кубка мы сели посчитать, сколько часов в день длится воздушная тревога в Харькове. Тогда это было от 8 до 12 часов. Поэтому играть в городе сейчас физически невозможно", - отметил Коротун.

Он также добавил, что дело вовсе не в инфраструктуре, ведь в Харькове команду очень ждут, а сам родной стадион готов к проведению матчей.

Где будет играть команда в следующем сезоне

Руководство клуба рассматривало различные варианты для временного базирования, однако решило отказаться от географически более близких локаций в пользу уже проверенного варианта.

Коротун отметил, что для логистики нет принципиальной разницы, куда именно ехать – в соседнюю Полтаву или в Житомир.

Таким образом, представитель клуба официально подтвердил, что ФК "Харьков" в следующем сезоне, как и в предыдущем, будет играть свои домашние матчи в Житомире.

Напомним, что амбициозный клуб недавно прошел через масштабный ребрендинг и теперь выступает под новым названием, хотя в течение предыдущих 10 лет болельщики знали эту команду как "Металлист 1925".

О трансферах и первом новичке

Кроме того, функционер поделился масштабными планами на трансферном рынке во время летнего окна.

"ФК "Харьков" планирует подписать пятерых новичков в это межсезонье. Первого из них представим через три дня", - резюмировал Коротун.

Ранее мы сообщали, как выглядит полный состав УПЛ на сезон 2026/27.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ФутболУПЛХарьков