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"Фенербахче" выложил рекордные 42 млн евро за экс-форварда "Манчестер Юнайтед"

12:17 14.07.2026 Вт
2 мин
Англичанин Мейсон Гринвуд продолжит карьеру в турецкой Суперлиге за сумасшедшие деньги
aimg Андрей Костенко
Мейсон Гринвуд (фото: instagram.com/olympiquedemarseille)

Стамбульский "Фенербахче" взорвал трансферный рынок, согласовав исторический переход нападающего французского "Марселя" Мейсона Гринвуда. За трансфер бывшей звезды "Манчестер Юнайтед" турецкий гранд заплатит рекордную сумму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Goal.com.

Отказ от Ла Лиги и Аравии

Турецкий клуб выиграл упорную трансферную гонку за подписание 24-летнего английского нападающего. Финансовая структура соглашения предусматривает гарантированную выплату в размере 40 млн. евро, а еще 2 млн. евро прописаны как бонусы за личные и командные достижения.

Примечательно, что руководство "Марселя" имело на руках более выгодные предложения от мадридского "Атлетико" и саудовского гранда "Аль-Ахли". Однако сам Гринвуд лично заблокировал эти варианты, отказавшись от переезда на Ближний Восток и в Ла Лигу ради карьеры в турецкой Суперлиге.

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Почему "Марсель" продал свою звезду

Для французского клуба эта продажа стала самой дорогой в истории. Из-за необходимости балансировки бюджета и жесткой стратегии сокращения расходов "Марсель" был вынужден расстаться со своим главным активом.

Трансфер Гринвуда за 42 млн. евро побил клубный рекорд, установленный в 2016 году во время перехода Миши Батшуаи в лондонский "Челси" за 39 млн. евро.

Королевские условия в Стамбуле

Гринвуд покидает чемпионат Франции с выдающимися показателями. За два года выступлений в составе "Марселя" воспитанник "Манчестер Юнайтед" отыграл 81 матч во всех турнирах, в которых отметился 48 забитыми мячами и оформил 17 ассистов.

В Стамбуле английский нападающий подпишет долгосрочный контракт сроком на 4 года. По информации инсайдеров, финансовые условия личного соглашения будут поистине королевскими - "Фенербахче" готов платить звездному новичку около 10 млн евро за сезон.

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