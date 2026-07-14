"Фенербахче" выложил рекордные 42 млн евро за экс-форварда "Манчестер Юнайтед"

Отказ от Ла Лиги и Аравии

Турецкий клуб выиграл упорную трансферную гонку за подписание 24-летнего английского нападающего. Финансовая структура соглашения предусматривает гарантированную выплату в размере 40 млн. евро, а еще 2 млн. евро прописаны как бонусы за личные и командные достижения.

Примечательно, что руководство "Марселя" имело на руках более выгодные предложения от мадридского "Атлетико" и саудовского гранда "Аль-Ахли". Однако сам Гринвуд лично заблокировал эти варианты, отказавшись от переезда на Ближний Восток и в Ла Лигу ради карьеры в турецкой Суперлиге.

Почему "Марсель" продал свою звезду

Для французского клуба эта продажа стала самой дорогой в истории. Из-за необходимости балансировки бюджета и жесткой стратегии сокращения расходов "Марсель" был вынужден расстаться со своим главным активом.

Трансфер Гринвуда за 42 млн. евро побил клубный рекорд, установленный в 2016 году во время перехода Миши Батшуаи в лондонский "Челси" за 39 млн. евро.

Королевские условия в Стамбуле

Гринвуд покидает чемпионат Франции с выдающимися показателями. За два года выступлений в составе "Марселя" воспитанник "Манчестер Юнайтед" отыграл 81 матч во всех турнирах, в которых отметился 48 забитыми мячами и оформил 17 ассистов.

В Стамбуле английский нападающий подпишет долгосрочный контракт сроком на 4 года. По информации инсайдеров, финансовые условия личного соглашения будут поистине королевскими - "Фенербахче" готов платить звездному новичку около 10 млн евро за сезон.