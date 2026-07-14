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"Фенербахче" виклав рекордні 42 млн євро за екс-форварда "Манчестер Юнайтед"

12:17 14.07.2026 Вт
2 хв
Англієць Мейсон Грінвуд продовжить кар'єру в турецькій Суперлізі за шалені гроші
aimg Андрій Костенко
Мейсон Грінвуд (фото: instagram.com/olympiquedemarseille)

Стамбульський "Фенербахче" підірвав трансферний ринок, погодивши історичний перехід нападника французького "Марселя" Мейсона Грінвуда. За трансфер колишньої зірки "Манчестер Юнайтед" турецький гранд заплатить рекордну суму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Goal.com.

Відмова від Ла Ліги та Аравії

Турецький клуб виграв запеклу трансферну гонку за підписання 24-річного англійського нападника. Фінансова структура угоди передбачає гарантовану виплату в розмірі 40 млн євро, а ще 2 млн євро прописані як бонуси за особисті та командні досягнення.

Примітно, що керівництво "Марселя" мало на руках значно вигідніші пропозиції від мадридського "Атлетіко" та саудівського гранда "Аль-Ахлі". Проте сам Грінвуд особисто заблокував ці варіанти, відмовившись від переїзду на Близький Схід та до Ла Ліги задля кар'єри в турецькій Суперлізі.

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Чому "Марсель" продав свою зірку

Для французького клубу цей продаж став найдорожчим в історії. Через необхідність балансування бюджету та жорстку стратегію скорочення витрат "Марсель" був змушений розлучитися зі своїм головним активом.

Трансфер Грінвуда за 42 млн євро побив клубний рекорд, встановлений у 2016 році під час переходу Міші Батшуаї в лондонський "Челсі" за 39 млн євро.

Королівські умови у Стамбулі

Грінвуд залишає чемпіонат Франції з визначними показниками. За два роки виступів у складі "Марселя" вихованець "Манчестер Юнайтед" відіграв 81 матч у всіх турнірах, у яких відзначився 48 забитими м'ячами та оформив 17 асистів.

У Стамбулі англійський нападник підпише довгостроковий контракт терміном на 4 роки. За інформацією інсайдерів, фінансові умови особистої угоди будуть дійсно королівськими – "Фенербахче" готовий платити зірковому новачку близько 10 млн євро за сезон.

Раніше ми писали, що Артем Довбик може возз'єднатися з колишнім тренером у європейському гранді.

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