"Фенербахче" виклав рекордні 42 млн євро за екс-форварда "Манчестер Юнайтед"

Відмова від Ла Ліги та Аравії

Турецький клуб виграв запеклу трансферну гонку за підписання 24-річного англійського нападника. Фінансова структура угоди передбачає гарантовану виплату в розмірі 40 млн євро, а ще 2 млн євро прописані як бонуси за особисті та командні досягнення.

Примітно, що керівництво "Марселя" мало на руках значно вигідніші пропозиції від мадридського "Атлетіко" та саудівського гранда "Аль-Ахлі". Проте сам Грінвуд особисто заблокував ці варіанти, відмовившись від переїзду на Близький Схід та до Ла Ліги задля кар'єри в турецькій Суперлізі.

Чому "Марсель" продав свою зірку

Для французького клубу цей продаж став найдорожчим в історії. Через необхідність балансування бюджету та жорстку стратегію скорочення витрат "Марсель" був змушений розлучитися зі своїм головним активом.

Трансфер Грінвуда за 42 млн євро побив клубний рекорд, встановлений у 2016 році під час переходу Міші Батшуаї в лондонський "Челсі" за 39 млн євро.

Королівські умови у Стамбулі

Грінвуд залишає чемпіонат Франції з визначними показниками. За два роки виступів у складі "Марселя" вихованець "Манчестер Юнайтед" відіграв 81 матч у всіх турнірах, у яких відзначився 48 забитими м'ячами та оформив 17 асистів.

У Стамбулі англійський нападник підпише довгостроковий контракт терміном на 4 роки. За інформацією інсайдерів, фінансові умови особистої угоди будуть дійсно королівськими – "Фенербахче" готовий платити зірковому новачку близько 10 млн євро за сезон.