Эпическая битва на Ролан Гаррос: Костюк разгромила Свёнтек и ждет Свитолину

Ролан Гаррос-2026, 4-й круг (1/8 финала)

Марта Костюк (Украина) - Ига Свёнтек (Польша) - 7:5, 6:1

История противостояний и предматчевые расклады

Вторая ракетка Украины и 15-я в мире Костюк подошла к игре на фоне феноменального отрезка сезона. Отечественная теннисистка выдала невероятную серию, одержав на грунтовом покрытии 15 побед подряд, выиграв престижные турниры в Руане и Мадриде.

Третья ракетка мира Свёнтек, несмотря на определенную потерю былой стабильности и отсутствие титулов в текущем сезоне, оставалась одной из лидеров мирового тенниса и главной претенденткой на титул во Франции. Ролан Гаррос - особое место для польки, ведь она покоряла этот французский мэйджор четыре раза. До встречи с Мартой Ига в трех предыдущих поединках в Париже не отдала соперницам ни одного сета.

До этого поединка статистика личных встреч была полностью на стороне польской спортсменки - 4:0. Все свои победы Свёнтек одерживала в двух сетах, а на прошлогодний матч в Цинциннати Костюк просто не вышла. Символично, что пять лет назад теннисистки уже пересекались на Ролан Гаррос именно на стадии четвертого круга, и тогда сильнее оказалась Ига (6:3, 6:4).

Как прошла игра

Первая партия была равной и чрезвычайно конкурентной. Сначала соперницы методично брали свои подачи, а после счета 3:3 - обменялись двумя брейками. Решающий балл при счете 6:5 украинка снова взяла на подаче соперницы. 7:5 - это был первый сет, который Костюк выиграла у Свьонтек за все время их противостояний.

Во второй партии все завершилось намного быстрее. После стартового обмена геймами, Марта взяла пять баллов подряд и буквально разгромила звездную соперницу - 6:1.

Ждем украинское дерби

Костюк выиграла 16-й матч подряд на грунте и в шестой раз в карьере смогла победить соперницу из первой пятерки рейтинга, в том числе в третий раз в этом году.

Марта стала второй украинкой, которой удалось добраться до четвертьфинала на Ролан Гаррос. Первой была Элина Свитолина, которая играла на этой стадии здесь пять раз (2015, 2017, 2020, 2023, 2025).

Для Костюк это будет второй четвертьфинал на турнирах Grand Slam. Свой первый такой матч она провела на Australian Open-2024.

Свою следующую соперницу Марта узнает по результату противостояния Элины Свитолиной и швейцарки Белинды Бенчич. Эта игра также пройдет сегодня, 31 мая. Старт - не раньше 14:05 по Киеву.