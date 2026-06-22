Экзотическое пополнение: "Верес" подписал бомбардира из Австралии

Ровенский "Верес" официально объявил о своем первом летнем трансфере в рамках подготовки к новому сезону украинской Премьер-лиги. Новичком команды стал 22-летний австралийский нападающий Натанаэль Блэр.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ровенского клуба.
Контракт с перспективным футболистом рассчитан на три года. Отметим, что Блэр перешел в украинский клуб в статусе свободного агента, поскольку его контракт с прежней командой истекает в июле. Этот трансфер стал историческим для ровенчан: игрок стал первым австралийским легионером за все годы существования "Вереса".
Натанаэль Блэр - воспитанник футбольного клуба "Лейхардт". Всю свою предыдущую карьеру нападающий провел на родине, где успел поиграть за ряд известных коллективов австралийской лиги: "Вестерн Сидней Уондерерс", "Перт Глори" и "Сентрал Кост Меринерс", который стал его последним клубом перед переездом в Украину.
Статистика выступлений футболиста в Австралии:
Помимо клубных успехов, Блэр считается одним из самых перспективных нападающих своего поколения в Австралии. В его активе 8 матчей и 5 забитых голов в составе юношеской сборной Австралии U-23.
Прошлый сезон чемпионата Украины "Верес" завершил на 11-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 31 очко и лишь на три балла опередив зону переходных матчей.
Подписанием австралийского бомбардира ровенчане ограничиваться не собираются. В настоящее время селекционная работа клуба продолжается: известно, что в расположении ровенской команды на просмотре находятся еще несколько потенциальных новичков.
Ранее Александр Караваев намекнул на возвращение в сборную Украины после перехода из "Динамо" в "Шахтер".