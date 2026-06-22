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Экзотическое пополнение: "Верес" подписал бомбардира из Австралии

19:14 22.06.2026 Пн
2 мин
Новичок ровенчан еще никогда не играл в Европе
aimg Андрей Костенко
Натанаэль Блэр подписал контракт с "Вересом" (фото: ФК "Верес")

Ровенский "Верес" официально объявил о своем первом летнем трансфере в рамках подготовки к новому сезону украинской Премьер-лиги. Новичком команды стал 22-летний австралийский нападающий Натанаэль Блэр.

Что известно о контракте

Контракт с перспективным футболистом рассчитан на три года. Отметим, что Блэр перешел в украинский клуб в статусе свободного агента, поскольку его контракт с прежней командой истекает в июле. Этот трансфер стал историческим для ровенчан: игрок стал первым австралийским легионером за все годы существования "Вереса".

Кто такой Блэр

Натанаэль Блэр - воспитанник футбольного клуба "Лейхардт". Всю свою предыдущую карьеру нападающий провел на родине, где успел поиграть за ряд известных коллективов австралийской лиги: "Вестерн Сидней Уондерерс", "Перт Глори" и "Сентрал Кост Меринерс", который стал его последним клубом перед переездом в Украину.

Статистика выступлений футболиста в Австралии:

  • Высший дивизион (А-лига): 36 матчей в общей сложности. Непосредственно в сезоне-2025/26 провел 15 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.
  • Второй дивизион: 38 матчей в составе дубля "Вестерн Сидней", где продемонстрировал высокую результативность: 19 голов и 4 голевые передачи.
  • Кубок Австралии: 5 сыгранных матчей, в которых отличился 3-мя забитыми голами.

Помимо клубных успехов, Блэр считается одним из самых перспективных нападающих своего поколения в Австралии. В его активе 8 матчей и 5 забитых голов в составе юношеской сборной Австралии U-23.

Планы "Вереса" и кадровая перестройка

Прошлый сезон чемпионата Украины "Верес" завершил на 11-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 31 очко и лишь на три балла опередив зону переходных матчей.

Подписанием австралийского бомбардира ровенчане ограничиваться не собираются. В настоящее время селекционная работа клуба продолжается: известно, что в расположении ровенской команды на просмотре находятся еще несколько потенциальных новичков.

Ранее Александр Караваев намекнул на возвращение в сборную Украины после перехода из "Динамо" в "Шахтер".

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