Экзотическое пополнение: "Верес" подписал бомбардира из Австралии

Что известно о контракте

Контракт с перспективным футболистом рассчитан на три года. Отметим, что Блэр перешел в украинский клуб в статусе свободного агента, поскольку его контракт с прежней командой истекает в июле. Этот трансфер стал историческим для ровенчан: игрок стал первым австралийским легионером за все годы существования "Вереса".

Кто такой Блэр

Натанаэль Блэр - воспитанник футбольного клуба "Лейхардт". Всю свою предыдущую карьеру нападающий провел на родине, где успел поиграть за ряд известных коллективов австралийской лиги: "Вестерн Сидней Уондерерс", "Перт Глори" и "Сентрал Кост Меринерс", который стал его последним клубом перед переездом в Украину.

Статистика выступлений футболиста в Австралии:

Высший дивизион (А-лига): 36 матчей в общей сложности. Непосредственно в сезоне-2025/26 провел 15 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.

36 матчей в общей сложности. Непосредственно в сезоне-2025/26 провел 15 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Второй дивизион: 38 матчей в составе дубля "Вестерн Сидней", где продемонстрировал высокую результативность: 19 голов и 4 голевые передачи.

38 матчей в составе дубля "Вестерн Сидней", где продемонстрировал высокую результативность: 19 голов и 4 голевые передачи. Кубок Австралии: 5 сыгранных матчей, в которых отличился 3-мя забитыми голами.

Помимо клубных успехов, Блэр считается одним из самых перспективных нападающих своего поколения в Австралии. В его активе 8 матчей и 5 забитых голов в составе юношеской сборной Австралии U-23.

Планы "Вереса" и кадровая перестройка

Прошлый сезон чемпионата Украины "Верес" завершил на 11-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 31 очко и лишь на три балла опередив зону переходных матчей.

Подписанием австралийского бомбардира ровенчане ограничиваться не собираются. В настоящее время селекционная работа клуба продолжается: известно, что в расположении ровенской команды на просмотре находятся еще несколько потенциальных новичков.