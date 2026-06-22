Екзотичне підсилення: "Верес" підписав бомбардира з Австралії

Що відомо про контракт

Угода з перспективним футболістом розрахована на три роки. Зазначимо, що Блер перейшов до українського клубу в статусі вільного агента, оскільки його контракт з колишньою командою завершується в липні. Цей трансфер став історичним для рівнян: гравець став першим австралійським легіонером за всі роки існування "Вереса".

Хто такий Блер

Натанаель Блер є вихованцем футбольного клубу "Лейхардт". Усю свою попередню кар'єру нападник провів на батьківщині, де встиг пограти за низку відомих колективів австралійської ліги: "Вестерн Сідней Вондерерз", "Перт Глорі" та "Сентрал Кост Мерінерс", який став його останнім клубом перед переїздом до України.

Статистика виступів футболіста в Австралії:

Вищий дивізіон (А-ліга): 36 поєдинків загалом. Безпосередньо в сезоні-2025/26 провів 15 матчів, забив 3 м'ячі та віддав 1 асист.

36 поєдинків загалом. Безпосередньо в сезоні-2025/26 провів 15 матчів, забив 3 м'ячі та віддав 1 асист. Другий дивізіон: 38 матчів у складі дубля "Вестерн Сідней", де продемонстрував високу результативність: 19 голів та 4 асисти.

38 матчів у складі дубля "Вестерн Сідней", де продемонстрував високу результативність: 19 голів та 4 асисти. Кубок Австралії: 5 зіграних зустрічей, у яких відзначився 3-ма забитими м'ячами.

Окрім клубних успіхів, Блер має статус одного з найперспективніших нападників свого покоління в Австралії. У його активі 8 матчів і 5 забитих голів у складі молодіжної збірної Австралії U-23.

Плани "Вереса" та кадрова перебудова

Минулий сезон чемпіонату України "Верес" завершив на 11-му місці в турнірній таблиці УПЛ, набравши 31 очко та лише на три бали випередивши небезпечну зону перехідних матчів.

Підписанням австралійського бомбардира рівняни обмежуватися не збираються. Наразі селекційна робота клубу триває: відомо, що в розташуванні рівненського колективу на перегляді перебуває ще кілька потенційних новачків.