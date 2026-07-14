Экс-звезда "Зари" рассказал, как его заставляли продлить контракт

По словам игрока, конфликт возник из-за его отказа продолжать контракт на 5 лет, как того хотело руководство клуба. Поэтому футболиста не допускали к тренировкам с первой командой и в конце концов отправили в дубль.

Детали конфликта

"Пик этой ситуации был, когда Патрик ван Леувен пришел в "Зарю". И уже тогда он мне начал обещать, что я буду играть. Это было еще до того, как меня отстранили от первой команды, еще до начала сезона. Он сказал: "Будешь играть, переподпиши контракт". Я переподписал еще на год", - рассказал Хлань.

По его мнению, таким образом, в клубе хотели на него надавить и принудить к подписанию длительного контракта. Сначала речь шла только о "деле принципа" для президента и руководства клуба – но потом от поисков компромиссов отказался и сам игрок.

Агент как "корень проблем"

Также негативно Максим Хлань отозвался и об агентстве ProStar и Вадиме Шаблие, а также об их роли в самом скандале.

"Думаю, что это ядро всех моих проблем. Никакой поддержки, конечно, не было. О какой поддержке может идти речь, когда твой агент выходит в медиа и говорит: "Хлань не Роналду. Кто он вообще такой, чтобы решать, какой контракт подписывать?", – удивляется игрок.

Также, по его словам, именно основатель и руководитель ProStar начал распространять информацию, что карьерой Максима руководит его отец. Хотя на самом деле "папа просто говорил от моего имени всегда с агентами, с президентами"

Финал скандальной истории

В июне 2023 года Максим Хлань расторг контракт с "Зарей" в одностороннем порядке. Несмотря на наличие в контракте пункта, что за единоличный разрыв контракта без уважительной причины виновная сторона должна выплатить 10 миллионов долларов, футболист смог присоединиться к польской "Лехии" в сентябре того же года.

Сообщалось, что юристы игрока смогли доказать, что со стороны клуба присутствовало "абьюзивное поведение" - что согласно регламенту ФИФА позволяет единоличное расторжение контракта.

Карьера Хланя в Польше

В составе "Лехии" футболист провел два сезона. В сезоне-2023/24 Хлань забил 9 голов в 25 матчах, чем помог команде выиграть Первую лигу Польши. А в следующем сезоне отличился 5-ю голами в 30 матчах чемпионата Польши.

В августе 2025-го полузащитник подписал двухлетнее соглашение с "Гурником" (Забже). За прошлый сезон записал на свой счет 6 голов и 5 ассистов в Экстраклясе.