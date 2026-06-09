Экс-тренер "Полесья" получил должность в европейском клубе: детали назначения

Что известно о назначении

Ашур займет должность ассистента главного тренера в латвийском клубе, где будет помогать эстонскому наставнику Владимиру Вассильеву. Детали и финансовые условия контракта с украинским специалистом пока не разглашаются.

Для 38-летнего специалиста это первое официальное место работы после длительного перерыва в карьере. В мае 2025 года руководство житомирского "Полесья" уволило Ашура с должности главного тренера, назначив впоследствии вместо него Руслана Ротаня. С тех пор специалист оставался без клуба.

Новая команда украинского тренера замыкает первую четверку в турнирной таблице латвийской Вирслиги (разыгрывается по системе "весна-осень"). После 16-ти туров "Лиепая" имеет в своем активе 22 зачетных пункта, одержав по 6 побед и поражений, а также 4 раза сыграв вничью.

Отставание клуба от еврокубковой топ-3 сейчас составляет 12 очков.

Что известно о ФК "Лиепая"

Новый клуб Ашура в своем нынешнем виде является относительно молодым проектом - его основали в начале 2014 года. Однако команда появилась не на пустом месте, а стала прямым наследником традиций известного клуба "Лиепаяс Металлургс" (двукратного чемпиона Латвии), который в 2013 году обанкротился из-за финансового краха главного спонсора.

Чтобы город не потерял футбол, новосозданная "Лиепая" полностью переняла клубную структуру, детскую академию и место в Высшей лиге. Одним из главных основателей и первым президентом клуба стал экс-игрок киевского "Динамо" Марис Верпаковскис.

Кто такой Имад Ашур

38-летний украинский футбольный тренер ливанского происхождения, уроженец Одессы.

Как футболист выступал за ливанский "Хоменетмен", а также одесские любительские команды. Тренерскую карьеру начинал в одесских ДЮФК "Крок" и СДЮШОР "Черноморец".

Имеет международный опыт благодаря двухлетней работе в катарской Aspire Academy (2019-2021). Впоследствии успешно возглавлял команду "Днепр-1" U-19, с которой выиграл "бронзу" юношеского чемпионата, и работал ассистентом в юношеской и молодежной сборных Украины (U-17 и U-21).

В мае 2024 года получил первый опыт на взрослом уровне, возглавив житомирское "Полесье" в украинской Премьер-лиге, где проработал один сезон. Вошел в историю житомирского футбола, как первый тренер "Полесья" в еврокубках (квалификация Лиги конференций-2024/25).