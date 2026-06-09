Екс-тренер "Полісся" отримав посаду в європейському клубі: деталі призначення

Що відомо про призначення

Ашур обійме посаду асистента головного тренера у латвійському клубі, де допомагатиме естонському наставнику Владіміру Вассільєву. Деталі та фінансові умови контракту з українським фахівцем наразі не розголошуються.

Для 38-річного фахівця це перше офіційне місце роботи після тривалої перерви в кар'єрі. У травні 2025 року керівництво житомирського "Полісся" звільнило Ашура з посади головного тренера, призначивши згодом замість нього Руслана Ротаня. Відтоді спеціаліст залишався без клубу.

Нова команда українського тренера замикає першу четвірку у турнірній таблиці латвійської Вірсліги (розігрується за системою "весна-осінь"). Після 16-ти турів "Лієпая" має у своєму активі 22 залікові пункти, здобувши по 6 перемог та поразок, а також 4 рази зігравши внічию.

Відставання клубу від єврокубкової топ-3 наразі становить 12 очок.

Що відомо про ФК "Лієпая"

Новий клуб Ашура у своєму нинішньому вигляді є відносно молодим проєктом – його заснували на початку 2014 року. Проте команда з'явилася не на порожньому місці, а стала прямим спадкоємцем традицій відомого клубу "Лієпаяс Металургс" (дворазового чемпіона Латвії), який у 2013 році збанкрутував через фінансовий крах головного спонсора.

Щоб місто не втратило футбол, новостворена "Лієпая" повністю перейняла клубну структуру, дитячу академію та місце у Вищій лізі. Одним із головних засновників та першим президентом клубу став екс-гравець київського "Динамо" Маріс Верпаковскіс.

Хто такий Імад Ашур

38-річний український футбольний тренер ліванського походження, уродженець Одеси.

Як футболіст виступав за ліванський "Хоменетмен", а також одеські аматорські команди. Тренерську кар'єру починав в одеських ДЮФК "Крок" та СДЮШОР "Чорноморець".

Має міжнародний досвід завдяки дворічній роботі в катарській Aspire Academy (2019-2021). Згодом успішно очолював команду "Дніпро-1" U-19, з якою виграв "бронзу" юнацького чемпіонату, та працював асистентом у юнацькій та молодіжній збірних України (U-17 та U-21).

У травні 2024 року отримав перший досвід на дорослому рівні, очоливши житомирське "Полісся" в українській Прем'єр-лізі, де пропрацював один сезон. Увійшов у історію житомирського футболу, як перший тренер "Полісся" у єврокубках (кваліфікація Ліги конференцій-2024/25).