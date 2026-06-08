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Забарний у "Ліверпулі": ПСЖ запропонував особливу схему для трансферу

21:28 08.06.2026 Пн
2 хв
З'явилася перша конкретика щодо повернення захисника збірної України в АПЛ
aimg Андрій Костенко
Забарний у "Ліверпулі": ПСЖ запропонував особливу схему для трансферу Ілля Забарний (фото: Getty Images)
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Центральний захисник національної збірної України Ілля Забарний отримав реальну перспективу повернутися до англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британського інсайдера Вілсона Кокса.

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Чітка формула від ПСЖ

За даними джерела, боси ПСЖ наразі розвантажують склад і запропонували англійцям трансферний "пакет" одразу з трьох своїх виконавців: хавбека Варрена Заїр-Емері, а також центрбеків Лукаса Бералдо та Іллі Забарного.

Щодо українського оборонця вже з'явилися конкретні деталі.

Юридична схема: Французи наполягають на варіанті з річною орендою, яка обов'язково передбачатиме подальший повноцінний викуп контракту.

Позиція мерсисайдців: Спортивний директор "червоних" Річард Х'юз наразі оцінює цю пропозицію, паралельно вивчаючи інші варіанти для підсилення захисної ланки в АПЛ.

Х'юз уже провів зустріч із представниками Бералдо, а от інтерес до Заїр-Емері вщух, оскільки пріоритетом клубу наразі є Алекс Скотт із "Борнмута".

Колишній бос уже чекає на "Енфілді"

Чому трансфер Забарного до "Ліверпуля" став цілком реальним саме зараз? Конкретика з'явилася на тлі призначення новим головним тренером мерсисайдців іспанського фахівця Андоні Іраоли.

Баскський керманич чудово знає потенціал українця, адже вони три роки успішно працювали разом у "Борнмуті". Саме під керівництвом Іраоли Забарний став незамінним гравцем старту "вишень".

Оскільки новий коуч "Ліверпуля" ідеально знайомий із можливостями нашого оборонця, шанси Іллі на перехід до табору "червоних" суттєво зросли. Наразі все залежить від того, чи погодяться мерсисайдці на умови парижан.

Раніше ми розповіли, як ПСЖ підставляє Забарного через росіян.

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