ua en ru
Пн, 08 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Спорт »

Крапку поставлено: Миколенко офіційно визначився зі своїм майбутнім в Англії

18:48 08.06.2026 Пн
4 хв
Відомо де гратиме українець до 2029 року
aimg Андрій Костенко
Крапку поставлено: Миколенко офіційно визначився зі своїм майбутнім в Англії Віталій Миколенко (фото: x.com/Everton)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Захисник збірної України Віталій Миколенко подовжив контракт з англійським "Евертоном".

Про деталі нової угоди повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт англійського клубу.

Читайте також: "Ліверпуль" презентував нового тренера: як це змінить долю Забарного

Встигли в останній момент

Сторони узгодили та підписали новий контракт менш ніж за місяць до того, як мала спливти чинна угода українця з ліверпульським клубом.

Попередній контракт 27-річного захисника був розрахована до 30 червня 2026 року. Цікаво, що за регламентом, починаючи ще з січня, Миколенко мав законне право вести офіційні перемовини з іншими командами.

Нагадаємо, Віталій виступає за "Евертон" з початку 2022 року, куди перейшов із київського "Динамо" за 23,5 мільйони євро. За цей час лівий бек став залізобетонним гравцем стартового складу, встигнувши провести за "ірисок" 157 матчів та відзначитися 4 забитими м'ячами. Зокрема, його ефектний удар з льоту у ворота "Лестера" у травні 2022-го визнавали голом сезону в клубі.

Сезон-2025/26 став для українця третім повноцінним роком в англійській Прем'єр-лізі. Наразі Миколенко посідає почесне друге місце у рейтингу українських футболістів за кількістю проведених матчів у складі клубів АПЛ (143 поєдинки), поступаючись за цим показником лише Олександру Зінченку.

Стабільність та атмосфера родини

Після офіційного підписання паперів український легіонер поділився емоціями від довіри з боку керівництва та згадав свої перші кроки на "Гудісон Парк".

"Я дуже схвильований і гордий підписати цей контракт. У перші кілька років мого перебування тут ми мали труднощі, але наша команда, як сім'я – кожна людина, віддала все, щоб пройти через це. Ми стаємо кращими з кожним сезоном. Для мене найважливіше відчувати впевненість і комфорт у цьому середовищі, і в мене це тут є, тому я справді щасливий", - сказав Миколенко.

Також захисник відзначив роль головного тренера Девіда Моєса, який знайшов правильний підхід до гравця.

"З того часу, як він прийшов, я вважаю, що ми стабільно зростаємо. Він дуже хороша людина, що важливо для мене, а як тренер він дав мені свободу на полі" – зазначив Віталій.

Підсумки сезону та мрії про єврокубки

У сезоні-2025/26 Віталій Миколенко традиційно був основним лівим захисником ліверпульців. Всього в його активі 36 матчів в усіх турнірах та одна результативна передача.

"Евертон" завершив розіграш АПЛ на 13-му місці, набравши 49 очок, що залишило команду поза єврокубковою зоною.

Проте сам гравець дивиться у майбутнє з великим оптимізмом та амбіціями.

"Думаю, ми робимо кроки у правильному напрямку, щоб підніматися все вище і вище в турнірній таблиці. Наступного сезону ми хочемо фінішувати набагато вище. Мені подобається мати реалістичні мрії: виграти якийсь трофей або, можливо, європейський кубок. Щодо індивідуальних цілей – хочу грати в кожному матчі та демонструвати стабільність", - резюмував захисник.

Майбутнє Миколенка в АПЛ: &quot;Евертон&quot; ухвалив остаточне рішення щодо українця після фіаско у збірній

Віталій Миколенко у грі за київське "Динамо" (фото: Getty Images)

Хто такий Віталій Миколенко

27-річний уродженець Черкас. Вихованець академії київського "Динамо", у складі якого дебютував на професійному рівні в серпні 2017 року.

За час виступів у столичному клубі Миколенко провів 132 матчі в усіх турнірах, відзначився 7 забитими голами та здобув титул чемпіона України, два Кубка та Суперкубок країни. У сезоні-2018/19 його було визнано найкращим молодим гравцем української Прем'єр-ліги, а у віці 21 року він став одним із наймолодших капітанів у історії "біло-синіх".

1 січня 2022 року захисник перейшов до англійського "Евертона", за який грає дотепер.

Кар'єра Миколенка у національній збірній України розпочалася у листопаді 2018 року, коли він дебютував у віці 19 років у матчі проти Туреччини. Він був основним захисником команди на Євро–2020, де "синьо-жовті" дійшли до чвертьфіналу, а також на Євро–2024. Свій перший і наразі єдиний гол за збірну Віталій забив у червні 2022 року у ворота Вірменії. На сьогодні в активі футболіста 54 матчі у футболці національної команди.

Раніше стало відомо, що колишній тренер українців у "Жироні" очолив "Аякс" Олександра Зінченка.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Футбол Чемпіонат Англії Эвертон
Новини
Як Україна може стати членом ЄС: єврокомісар назвала сценарії
Як Україна може стати членом ЄС: єврокомісар назвала сценарії
Аналітика
82% розкритих терактів в Україні скоєно через Telegram: Андрій Нєбитов, Нацполіція
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події 82% розкритих терактів в Україні скоєно через Telegram: Андрій Нєбитов, Нацполіція