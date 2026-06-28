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Драмы, рекорды и вылет фаворитов: полные итоги группового раунда ЧМ-2026

12:01 28.06.2026 Вс
2 мин
На полях США, Мексики и Канады отгремели 72 поединка первого этапа
aimg Андрей Костенко
Сборная Кабо-Верде – один из самых неожиданных участников плей-офф (фото: x.com/FIFAWorldCup)

Североамериканский чемпионат мира-2026 по футболу успешно преодолел свой первый крупный рубеж. В ночь на сегодня официально завершились последние матчи в заключительных групповых квартетах, что подвело итог под самым масштабным групповым этапом в истории мирового футбола.

Итоги группового этапа

В течение чуть более двух недель 48 сильнейших сборных планеты вели ожесточенную борьбу в 12 группах. По итогам этой бескомпромиссной дистанции ровно треть команд – 16 неудачников группового раунда – уже пакуют чемоданы домой. 32 лучших коллектива, преодолевших сито отбора, сформировали пары первого раунда на вылет.

Группа А

  • Мексика – ЮАР – 2:0
  • Южная Корея – Чехия – 2:1
  • Чехия – ЮАР – 1:1
  • Мексика – Южная Корея – 1:0
  • ЮАР – Южная Корея – 1:0
  • Чехия – Мексика – 0:3

Группа B

  • Канада – Босния и Герцеговина – 1:1
  • Катар – Швейцария – 1:1
  • Швейцария – Босния и Герцеговина – 4:1
  • Канада – Катар – 6:0
  • Швейцария – Канада – 2:1
  • Босния и Герцеговина – Катар – 3:1

Группа C

  • Бразилия – Марокко – 1:1
  • Гаити – Шотландия – 0:1
  • Шотландия – Марокко – 0:1
  • Бразилия – Гаити – 3:0
  • Марокко – Гаити – 4:2
  • Шотландия – Бразилия – 0:3

Группа D

  • США – Парагвай – 4:1
  • Австралия – Турция – 2:0
  • США – Австралия – 2:0
  • Турция – Парагвай – 0:1
  • Турция – США – 3:2
  • Парагвай – Австралия – 0:0

Группа E

  • Германия – Кюрасао – 7:1
  • Кот-д'Ивуар – Эквадор – 1:0
  • Германия – Кот-д'Ивуар – 2:1
  • Эквадор – Кюрасао – 0:0
  • Кюрасао – Кот-д'Ивуар – 0:2
  • Эквадор – Германия – 2:1

Группа F

  • Нидерланды – Япония – 2:2
  • Швеция – Тунис – 5:1
  • Нидерланды – Швеция – 5:1
  • Тунис – Япония – 0:4
  • Тунис – Нидерланды – 1:3
  • Япония – Швеция – 1:1

Группа G

  • Бельгия – Египет – 1:1
  • Иран – Новая Зеландия – 2:2
  • Бельгия – Иран – 0:0
  • Новая Зеландия – Египет – 1:3
  • Новая Зеландия – Бельгия – 1:5
  • Египет – Иран – 1:1

Группа H

  • Испания – Кабо-Верде – 0:0
  • Саудовская Аравия – Уругвай – 1:1
  • Испания – Саудовская Аравия – 4:0
  • Уругвай – Кабо-Верде – 2:2
  • Кабо-Верде – Саудовская Аравия – 0:0
  • Уругвай – Испания – 0:1

Группа I

  • Франция – Сенегал – 3:1
  • Ирак – Норвегия – 1:4
  • Франция – Ирак – 3:0
  • Норвегия – Сенегал – 3:2
  • Норвегия – Франция – 1:4
  • Сенегал – Ирак – 5:0

Группа J

  • Аргентина – Алжир – 3:0
  • Австрия – Иордания – 3:1
  • Аргентина – Австрия – 2:0
  • Иордания – Алжир – 1:2
  • Алжир – Австрия – 3:3
  • Иордания – Аргентина – 1:3

Группа K

  • Португалия – ДР Конго – 1:1
  • Узбекистан – Колумбия – 1:3
  • Португалия – Узбекистан – 5:0
  • Колумбия – ДР Конго – 1:0
  • Колумбия – Португалия – 0:0
  • ДР Конго – Узбекистан – 3:1

Группа L

  • Англия – Хорватия – 4:2
  • Гана – Панама – 1:0
  • Англия – Гана – 0:0
  • Панама – Хорватия – 0:1
  • Панама – Англия – 0:2
  • Хорватия – Гана – 2:1

Кто уже едет домой

После группового этапа 16 сборных не смогли пробиться в плей-офф турнира.

Завершили выступления на чемпионате мира: Южная Корея, Чехия, Катар, Шотландия, Гаити, Турция, Кюрасао, Тунис, Иран, Новая Зеландия, Уругвай, Саудовская Аравия, Ирак, Иордания, Узбекистан, Панама.

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