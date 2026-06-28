Драмы, рекорды и вылет фаворитов: полные итоги группового раунда ЧМ-2026

Итоги группового этапа
В течение чуть более двух недель 48 сильнейших сборных планеты вели ожесточенную борьбу в 12 группах. По итогам этой бескомпромиссной дистанции ровно треть команд – 16 неудачников группового раунда – уже пакуют чемоданы домой. 32 лучших коллектива, преодолевших сито отбора, сформировали пары первого раунда на вылет.
Группа А
- Мексика – ЮАР – 2:0
- Южная Корея – Чехия – 2:1
- Чехия – ЮАР – 1:1
- Мексика – Южная Корея – 1:0
- ЮАР – Южная Корея – 1:0
- Чехия – Мексика – 0:3
Группа B
- Канада – Босния и Герцеговина – 1:1
- Катар – Швейцария – 1:1
- Швейцария – Босния и Герцеговина – 4:1
- Канада – Катар – 6:0
- Швейцария – Канада – 2:1
- Босния и Герцеговина – Катар – 3:1
Группа C
- Бразилия – Марокко – 1:1
- Гаити – Шотландия – 0:1
- Шотландия – Марокко – 0:1
- Бразилия – Гаити – 3:0
- Марокко – Гаити – 4:2
- Шотландия – Бразилия – 0:3
Группа D
- США – Парагвай – 4:1
- Австралия – Турция – 2:0
- США – Австралия – 2:0
- Турция – Парагвай – 0:1
- Турция – США – 3:2
- Парагвай – Австралия – 0:0
Группа E
- Германия – Кюрасао – 7:1
- Кот-д'Ивуар – Эквадор – 1:0
- Германия – Кот-д'Ивуар – 2:1
- Эквадор – Кюрасао – 0:0
- Кюрасао – Кот-д'Ивуар – 0:2
- Эквадор – Германия – 2:1
Группа F
- Нидерланды – Япония – 2:2
- Швеция – Тунис – 5:1
- Нидерланды – Швеция – 5:1
- Тунис – Япония – 0:4
- Тунис – Нидерланды – 1:3
- Япония – Швеция – 1:1
Группа G
- Бельгия – Египет – 1:1
- Иран – Новая Зеландия – 2:2
- Бельгия – Иран – 0:0
- Новая Зеландия – Египет – 1:3
- Новая Зеландия – Бельгия – 1:5
- Египет – Иран – 1:1
Группа H
- Испания – Кабо-Верде – 0:0
- Саудовская Аравия – Уругвай – 1:1
- Испания – Саудовская Аравия – 4:0
- Уругвай – Кабо-Верде – 2:2
- Кабо-Верде – Саудовская Аравия – 0:0
- Уругвай – Испания – 0:1
Группа I
- Франция – Сенегал – 3:1
- Ирак – Норвегия – 1:4
- Франция – Ирак – 3:0
- Норвегия – Сенегал – 3:2
- Норвегия – Франция – 1:4
- Сенегал – Ирак – 5:0
Группа J
- Аргентина – Алжир – 3:0
- Австрия – Иордания – 3:1
- Аргентина – Австрия – 2:0
- Иордания – Алжир – 1:2
- Алжир – Австрия – 3:3
- Иордания – Аргентина – 1:3
Группа K
- Португалия – ДР Конго – 1:1
- Узбекистан – Колумбия – 1:3
- Португалия – Узбекистан – 5:0
- Колумбия – ДР Конго – 1:0
- Колумбия – Португалия – 0:0
- ДР Конго – Узбекистан – 3:1
Группа L
- Англия – Хорватия – 4:2
- Гана – Панама – 1:0
- Англия – Гана – 0:0
- Панама – Хорватия – 0:1
- Панама – Англия – 0:2
- Хорватия – Гана – 2:1
Кто уже едет домой
После группового этапа 16 сборных не смогли пробиться в плей-офф турнира.
Завершили выступления на чемпионате мира: Южная Корея, Чехия, Катар, Шотландия, Гаити, Турция, Кюрасао, Тунис, Иран, Новая Зеландия, Уругвай, Саудовская Аравия, Ирак, Иордания, Узбекистан, Панама.