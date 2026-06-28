Драми, рекорди та виліт фаворитів: повні підсумки групового раунду ЧС-2026

Підсумки групового етапу

Протягом трохи більше ніж двох тижнів 48 найсильніших збірних планети вели запеклу боротьбу у 12 групах. За підсумками цієї безкомпромісної дистанції рівно третина команд – 16 невдах групового раунду – вже пакують валізи додому. Натомість 32 найкращі колективи, які подолали сито відбору, сформували пари першого раунду на виліт.

Група А

Мексика – ПАР – 2:0

Південна Корея – Чехія – 2:1

Чехія – ПАР – 1:1

Мексика – Південна Корея – 1:0

ПАР – Південна Корея – 1:0

Чехія – Мексика – 0:3

Група B

Канада – Боснія і Герцеговина – 1:1

Катар – Швейцарія – 1:1

Швейцарія – Боснія і Герцеговина – 4:1

Канада – Катар – 6:0

Швейцарія – Канада – 2:1

Боснія і Герцеговина – Катар – 3:1

Група C

Бразилія – Марокко – 1:1

Гаїті – Шотландія – 0:1

Шотландія – Марокко – 0:1

Бразилія – Гаїті – 3:0

Марокко – Гаїті – 4:2

Шотландія – Бразилія – 0:3

Група D

США – Парагвай – 4:1

Австралія – Туреччина – 2:0

США – Австралія – 2:0

Туреччина – Парагвай – 0:1

Туреччина – США – 3:2

Парагвай – Австралія – 0:0

Група E

Німеччина – Кюрасао – 7:1

Кот-д'Івуар – Еквадор – 1:0

Німеччина – Кот-д'Івуар – 2:1

Еквадор – Кюрасао – 0:0

Кюрасао – Кот-д'Івуар – 0:2

Еквадор – Німеччина – 2:1

Група F

Нідерланди – Японія – 2:2

Швеція – Туніс – 5:1

Нідерланди – Швеція – 5:1

Туніс – Японія – 0:4

Туніс – Нідерланди – 1:3

Японія – Швеція – 1:1

Група G

Бельгія – Єгипет – 1:1

Іран – Нова Зеландія – 2:2

Бельгія – Іран – 0:0

Нова Зеландія – Єгипет – 1:3

Нова Зеландія – Бельгія – 1:5

Єгипет – Іран – 1:1

Група H

Іспанія – Кабо-Верде – 0:0

Саудівська Аравія – Уругвай – 1:1

Іспанія – Саудівська Аравія – 4:0

Уругвай – Кабо-Верде – 2:2

Кабо-Верде – Саудівська Аравія – 0:0

Уругвай – Іспанія – 0:1

Група I

Франція – Сенегал – 3:1

Ірак – Норвегія – 1:4

Франція – Ірак – 3:0

Норвегія – Сенегал – 3:2

Норвегія – Франція – 1:4

Сенегал – Ірак – 5:0

Група J

Аргентина – Алжир – 3:0

Австрія – Йорданія – 3:1

Аргентина – Австрія – 2:0

Йорданія – Алжир – 1:2

Алжир – Австрія – 3:3

Йорданія – Аргентина – 1:3

Група K

Португалія – ДР Конго – 1:1

Узбекистан – Колумбія – 1:3

Португалія – Узбекистан – 5:0

Колумбія – ДР Конго – 1:0

Колумбія – Португалія – 0:0

ДР Конго – Узбекистан – 3:1

Група L

Англія – Хорватія – 4:2

Гана – Панама – 1:0

Англія – Гана – 0:0

Панама – Хорватія – 0:1

Панама – Англія – 0:2

Хорватія – Гана – 2:1

Хто вже їде додому

Після групового етапу 16 збірних не змогли пробитися до плей-офф турніру.

Завершили свої виступи на чемпіонаті світу: Південна Корея, Чехія, Катар, Шотландія, Гаїті, Туреччина, Кюрасао, Туніс, Іран, Нова Зеландія, Уругвай, Саудівська Аравія, Ірак, Йорданія, Узбекистан, Панама.