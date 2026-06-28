UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Драми, рекорди та виліт фаворитів: повні підсумки групового раунду ЧС-2026

12:01 28.06.2026 Нд
2 хв
На полях США, Мексики та Канади відгриміли 72 поєдинки першого етапу
aimg Андрій Костенко
Збірна Кабо-Верде – один з найбільш несподіваних учасників плей-офф (фото: x.com/FIFAWorldCup)

Північноамериканський чемпіонат світу-2026 з футболу успішно подолав свій перший великий рубіж. У ніч на сьогодні фіційно завершилися останні матчі у заключних групових квартетах, що підбило риску під наймасштабнішим груповим етапом в історії світового футболу.

Підсумки групового етапу

Протягом трохи більше ніж двох тижнів 48 найсильніших збірних планети вели запеклу боротьбу у 12 групах. За підсумками цієї безкомпромісної дистанції рівно третина команд – 16 невдах групового раунду – вже пакують валізи додому. Натомість 32 найкращі колективи, які подолали сито відбору, сформували пари першого раунду на виліт.

Група А

  • Мексика – ПАР – 2:0
  • Південна Корея – Чехія – 2:1
  • Чехія – ПАР – 1:1
  • Мексика – Південна Корея – 1:0
  • ПАР – Південна Корея – 1:0
  • Чехія – Мексика – 0:3

Група B

  • Канада – Боснія і Герцеговина – 1:1
  • Катар – Швейцарія – 1:1
  • Швейцарія – Боснія і Герцеговина – 4:1
  • Канада – Катар – 6:0
  • Швейцарія – Канада – 2:1
  • Боснія і Герцеговина – Катар – 3:1

Група C

  • Бразилія – Марокко – 1:1
  • Гаїті – Шотландія – 0:1
  • Шотландія – Марокко – 0:1
  • Бразилія – Гаїті – 3:0
  • Марокко – Гаїті – 4:2
  • Шотландія – Бразилія – 0:3

Група D

  • США – Парагвай – 4:1
  • Австралія – Туреччина – 2:0
  • США – Австралія – 2:0
  • Туреччина – Парагвай – 0:1
  • Туреччина – США – 3:2
  • Парагвай – Австралія – 0:0

Група E

  • Німеччина – Кюрасао – 7:1
  • Кот-д'Івуар – Еквадор – 1:0
  • Німеччина – Кот-д'Івуар – 2:1
  • Еквадор – Кюрасао – 0:0
  • Кюрасао – Кот-д'Івуар – 0:2
  • Еквадор – Німеччина – 2:1

Група F

  • Нідерланди – Японія – 2:2
  • Швеція – Туніс – 5:1
  • Нідерланди – Швеція – 5:1
  • Туніс – Японія – 0:4
  • Туніс – Нідерланди – 1:3
  • Японія – Швеція – 1:1

Група G

  • Бельгія – Єгипет – 1:1
  • Іран – Нова Зеландія – 2:2
  • Бельгія – Іран – 0:0
  • Нова Зеландія – Єгипет – 1:3
  • Нова Зеландія – Бельгія – 1:5
  • Єгипет – Іран – 1:1

Група H

  • Іспанія – Кабо-Верде – 0:0
  • Саудівська Аравія – Уругвай – 1:1
  • Іспанія – Саудівська Аравія – 4:0
  • Уругвай – Кабо-Верде – 2:2
  • Кабо-Верде – Саудівська Аравія – 0:0
  • Уругвай – Іспанія – 0:1

Група I

  • Франція – Сенегал – 3:1
  • Ірак – Норвегія – 1:4
  • Франція – Ірак – 3:0
  • Норвегія – Сенегал – 3:2
  • Норвегія – Франція – 1:4
  • Сенегал – Ірак – 5:0

Група J

  • Аргентина – Алжир – 3:0
  • Австрія – Йорданія – 3:1
  • Аргентина – Австрія – 2:0
  • Йорданія – Алжир – 1:2
  • Алжир – Австрія – 3:3
  • Йорданія – Аргентина – 1:3

Група K

  • Португалія – ДР Конго – 1:1
  • Узбекистан – Колумбія – 1:3
  • Португалія – Узбекистан – 5:0
  • Колумбія – ДР Конго – 1:0
  • Колумбія – Португалія – 0:0
  • ДР Конго – Узбекистан – 3:1

Група L

  • Англія – Хорватія – 4:2
  • Гана – Панама – 1:0
  • Англія – Гана – 0:0
  • Панама – Хорватія – 0:1
  • Панама – Англія – 0:2
  • Хорватія – Гана – 2:1

Хто вже їде додому

Після групового етапу 16 збірних не змогли пробитися до плей-офф турніру.

Завершили свої виступи на чемпіонаті світу: Південна Корея, Чехія, Катар, Шотландія, Гаїті, Туреччина, Кюрасао, Туніс, Іран, Нова Зеландія, Уругвай, Саудівська Аравія, Ірак, Йорданія, Узбекистан, Панама.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ФутболЧемпіонат світу