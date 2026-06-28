Драми, рекорди та виліт фаворитів: повні підсумки групового раунду ЧС-2026

Підсумки групового етапу
Протягом трохи більше ніж двох тижнів 48 найсильніших збірних планети вели запеклу боротьбу у 12 групах. За підсумками цієї безкомпромісної дистанції рівно третина команд – 16 невдах групового раунду – вже пакують валізи додому. Натомість 32 найкращі колективи, які подолали сито відбору, сформували пари першого раунду на виліт.
Група А
- Мексика – ПАР – 2:0
- Південна Корея – Чехія – 2:1
- Чехія – ПАР – 1:1
- Мексика – Південна Корея – 1:0
- ПАР – Південна Корея – 1:0
- Чехія – Мексика – 0:3
Група B
- Канада – Боснія і Герцеговина – 1:1
- Катар – Швейцарія – 1:1
- Швейцарія – Боснія і Герцеговина – 4:1
- Канада – Катар – 6:0
- Швейцарія – Канада – 2:1
- Боснія і Герцеговина – Катар – 3:1
Група C
- Бразилія – Марокко – 1:1
- Гаїті – Шотландія – 0:1
- Шотландія – Марокко – 0:1
- Бразилія – Гаїті – 3:0
- Марокко – Гаїті – 4:2
- Шотландія – Бразилія – 0:3
Група D
- США – Парагвай – 4:1
- Австралія – Туреччина – 2:0
- США – Австралія – 2:0
- Туреччина – Парагвай – 0:1
- Туреччина – США – 3:2
- Парагвай – Австралія – 0:0
Група E
- Німеччина – Кюрасао – 7:1
- Кот-д'Івуар – Еквадор – 1:0
- Німеччина – Кот-д'Івуар – 2:1
- Еквадор – Кюрасао – 0:0
- Кюрасао – Кот-д'Івуар – 0:2
- Еквадор – Німеччина – 2:1
Група F
- Нідерланди – Японія – 2:2
- Швеція – Туніс – 5:1
- Нідерланди – Швеція – 5:1
- Туніс – Японія – 0:4
- Туніс – Нідерланди – 1:3
- Японія – Швеція – 1:1
Група G
- Бельгія – Єгипет – 1:1
- Іран – Нова Зеландія – 2:2
- Бельгія – Іран – 0:0
- Нова Зеландія – Єгипет – 1:3
- Нова Зеландія – Бельгія – 1:5
- Єгипет – Іран – 1:1
Група H
- Іспанія – Кабо-Верде – 0:0
- Саудівська Аравія – Уругвай – 1:1
- Іспанія – Саудівська Аравія – 4:0
- Уругвай – Кабо-Верде – 2:2
- Кабо-Верде – Саудівська Аравія – 0:0
- Уругвай – Іспанія – 0:1
Група I
- Франція – Сенегал – 3:1
- Ірак – Норвегія – 1:4
- Франція – Ірак – 3:0
- Норвегія – Сенегал – 3:2
- Норвегія – Франція – 1:4
- Сенегал – Ірак – 5:0
Група J
- Аргентина – Алжир – 3:0
- Австрія – Йорданія – 3:1
- Аргентина – Австрія – 2:0
- Йорданія – Алжир – 1:2
- Алжир – Австрія – 3:3
- Йорданія – Аргентина – 1:3
Група K
- Португалія – ДР Конго – 1:1
- Узбекистан – Колумбія – 1:3
- Португалія – Узбекистан – 5:0
- Колумбія – ДР Конго – 1:0
- Колумбія – Португалія – 0:0
- ДР Конго – Узбекистан – 3:1
Група L
- Англія – Хорватія – 4:2
- Гана – Панама – 1:0
- Англія – Гана – 0:0
- Панама – Хорватія – 0:1
- Панама – Англія – 0:2
- Хорватія – Гана – 2:1
Хто вже їде додому
Після групового етапу 16 збірних не змогли пробитися до плей-офф турніру.
Завершили свої виступи на чемпіонаті світу: Південна Корея, Чехія, Катар, Шотландія, Гаїті, Туреччина, Кюрасао, Туніс, Іран, Нова Зеландія, Уругвай, Саудівська Аравія, Ірак, Йорданія, Узбекистан, Панама.