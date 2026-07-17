Драма на тай-брейке и угроза для плей-офф: как завершился сверхважный матч Украины в Лиге наций

Волейбол. Лига наций. 11-й тур

Украина – Турция – 2:3 (27:25, 25:20, 23:25, 16:25, 11:15)

Упущеное преимущество: как прошел поединок

После недавней неудачи в матче с Сербией подопечные Рауля Лосано нуждались в исключительно победе. Начало встречи полностью оправдало ожидания болельщиков, однако удержать инициативу до финального свистка украинцам не удалось.

Ход игры по сетам:

1-й сет: Турки лидировали до середины партии, но украинская команда перехватила инициативу благодаря блоку – 27:25 в пользу Украины.

Турки лидировали до середины партии, но украинская команда перехватила инициативу благодаря блоку – 27:25 в пользу Украины. 2-й сет: Полный контроль "сине-желтых" от старта до конца партии – убедительные 25:20.

Полный контроль "сине-желтых" от старта до конца партии – убедительные 25:20. 3-й сет: Соперник воспользовался серией ошибок украинцев и повел 8:2, в конце концов закрыв сет – 25:23 в пользу Турции.

Соперник воспользовался серией ошибок украинцев и повел 8:2, в конце концов закрыв сет – 25:23 в пользу Турции. 4-й сет: Провал нашей сборной. Соперники заработали восемь сетболов и реализовали первый же – 25:16.

Провал нашей сборной. Соперники заработали восемь сетболов и реализовали первый же – 25:16. 5-й сет (тай-брейк): Равная борьба продолжалась до счета 8:8, после чего турецкие волейболисты совершили решающий рывок – 15:11.

Турнирное положение и последний шанс

Из-за этого поражения сборная Украины потеряла позиции и опустилась на седьмое место в таблице, пропустив Турцию вперед. Седьмая ступень является предельной - это последний проходной билет в раунд плей-офф Лиги наций.

Судьба путевки в финальную часть турнира решится уже в ближайшие дни. Заключительный матч основного раунда Украина проведет против команды Германии в воскресенье, 19 июля, в 17.30 по киевскому времени.