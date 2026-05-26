Драма после разгрома: Калинина неожиданно уступила на Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Ангелина Калинина завершила свои выступления на Открытом чемпионате Франции по теннису уже после стартового раунда. В напряженном трехсетовом поединке она уступила представительнице Франции Диан Парри.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
Калинина, которая сейчас занимает 60-ю строчку в мировом рейтинге WTA, считалась фавориткой противостояния с француженкой Диан Парри (№92 WTA).
К тому же девушки ранее встречались между собой четыре раза, и в трех поединках сильнее была именно украинка.
Старт матча на парижском грунте лишь подтвердил этот статус: Ангелина буквально смела соперницу с корта, оформив ей разгромную "баранку" - 6:0.
Однако под бешеную поддержку местных трибун Парри сумела полностью перехватить инициативу в следующих партиях.
В итоге ожесточенная теннисная дуэль длилась 2 часа и 22 минуты, завершившись эффектным камбэком французской теннисистки - 6:0, 2:6, 4:6 не в пользу Украины.
За весь поединок Калинина не выполнила ни одного эйса, допустила 3 двойных ошибки и реализовала 5 брейк-поинтов из 5 потерянных на собственной подаче.
Ее оппонентка дважды подала навылет, совершила 4 ошибки на подаче и аналогично оформила 5 брейков.
Во втором круге соревнований Диан Парри померится силами с американкой Энн Ли (№29 WTA).
Из-за обидного поражения на старте Ангелина Калинина не смогла повторить свое личное лучшее достижение на парижском мэйджоре - выход во второй круг соревнований.
Несмотря на вылет Ангелины, представительство Украины в одиночном разряде Ролан Гаррос остается довольно мощным.
Напомним, что накануне свои стартовые встречи на французских кортах выиграли сразу четверо наших теннисисток: Элина Свитолина (7), Марта Костюк (15), Юлия Стародубцева (54) и Дарья Снигур (95).
Для украинских теннисисток нынешний Ролан Гаррос является критически важным этапом в контексте сохранения рейтинговых очков перед стартом травяного сезона.
Ранний вылет Калининой может несколько ухудшить ее позиции в первой шестидесятке мировой классификации, однако впереди украинку ждет серия турниров в Великобритании.
