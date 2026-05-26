Драма після розгрому: Калініна несподівано поступилася на Ролан Гаррос

Українська тенісистка Ангеліна Калініна завершила свої виступи на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу вже після стартового раунду. У напруженому трисетовому поєдинку вона поступилася представниці Франції Діан Паррі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
Калініна, яка наразі посідає 60-ту сходинку у світовому рейтингу WTA, вважалася фавориткою протистояння з француженкою Діан Паррі (№92 WTA).
До того ж дівчата раніше зустрічалися між собою чотири рази, і в трьох поєдинках сильнішою була саме українка.
Старт матчу на паризькому ґрунті лише підтвердив цей статус: Ангеліна буквально змела суперницю з корту, оформивши їй розгромну "баранку" - 6:0.
Проте під шалену підтримку місцевих трибун Паррі зуміла повністю перехопити ініціативу в наступних партіях.
У підсумку запекла тенісна дуель тривала 2 години і 22 хвилини, завершившись ефектним камбеком французької тенісистки - 6:0, 2:6, 4:6 не на користь України.
За весь поєдинок Калініна не виконала жодного ейсу, припустилася 3 подвійних помилок та реалізувала 5 брейк-поїнтів із 5 втрачених на власній подачі.
Її опонентка двічі подала навиліт, зробила 4 помилки на подачі та аналогічно оформила 5 брейків.
У другому колі змагань Діан Паррі поміряється силами з американкою Енн Лі (№29 WTA).
Через прикру поразку на старті Ангеліна Калініна не змогла повторити своє особисте найкраще досягнення на паризькому мейджорі - вихід до другого кола змагань.
Попри виліт Ангеліни, представництво України в одиночному розряді Ролан Гаррос залишається доволі потужним.
Нагадаємо, що напередодні свої стартові зустрічі на французьких кортах виграли одразу четверо наших тенісисток: Еліна Світоліна (7), Марта Костюк (15), Юлія Стародубцева (54) та Дар'я Снігур (95).
Для українських тенісисток цьогорічний Ролан Гаррос є критично важливим етапом у контексті збереження рейтингових очок перед стартом трав'яного сезону.
Ранній виліт Калініної може дещо погіршити її позиції в першій шістдесятці світової класифікації, проте попереду на українку чекає серія турнірів у Великій Британії.
Наразі українські вболівальники продовжують пильно стежити за головними кортами Парижа.
