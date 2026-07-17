Чудо держит в игре: что нужно Украине для выхода в исторический финал волейбольной Лиги наций

Как конкуренты помогли Украине

В своем последнем поединке подопечные Рауля Лосано уступили сборной Сербии со счетом 1:3. Эта неудача угрожала вылетом из проходной зоны, но украинцев неожиданно спас матч в США.

Там местная сборная принимала Бразилию – главного конкурента нашей команды. Американцы не оставили от соперника камня на камне, оформив сухой разгром – 3:0 (25:23, 25:19, 25:18). Благодаря этой осечке бразильцев сборная Украины при равном количестве побед удержала за собой 6 место за счет лучшей разницы партий.

Сейчас расклад сил в зоне плей-офф выглядит максимально горячим:

Япония – 10 побед (10 матчей) США – 8 (10) Польша – 7 (9) Словения – 7 (9) Италия – 6 (10) Украина — 6 (10) Турция - 6 (9) Бразилия – 6 (10)

В Финал восьми выйдут лучшие 7 команд регулярного сезона, а также сборная Китая – на правах хозяина турнира. Япония и США уже гарантировали себе билеты в плей-офф.

Что нужно Украине

Подарки от соперников сохранили стратегическую инициативу в руках сборной Украины, но лимит на ошибки полностью исчерпан. Впереди команду Рауля Лосано ждут два последних матча группового этапа, которые и определят обладателя путевки.

Чтобы гарантировать себе место в Финале восьми без оглядки на результаты других сборных, "сине-желтым" необходимо добывать максимум в двух оставшихся играх:

17 июля, 17:30. Турция – Украина. Лобовое сражение с прямым конкурентом, который дышит в спину и имеет игру в запасе. Победа над турками практически снимет все вопросы.

19 июля, 17:30. Украина – Германия. Немцы сохраняют лишь математические шансы, но будут играть без давления, что делает их крайне опасными.

Где смотреть Лигу наций

Прямая трансляция решающих противостояний нашей сборной будет доступна вживую на всех платформах "Суспільного Спорт" и местных телеканалах "Суспільного".