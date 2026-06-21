Не смотрите в паспорт: 7 самых возрастных игроков чемпионата мира 2026 года

На чемпионате мира по футболу 2026 года уже стартовал второй тур группового этапа, и даже определились первые участники плей-офф. Но особое внимание привлекают игроки, которые доказывают: пределов физического развития организма просто не существует. Быть топ-футболистом можно и в 40 лет. Примеры? Да целых 7!
РБК-Украина рассказывает о самых возрастных футболистах ЧМ-2026 в формате импровизированного хит-парада.
Роналду недавно заявил, что, по его ощущениям, возраст его организма - 28 лет. Португалец вкладывает миллионы в свое тело и физическую форму, поэтому неудивительно, что в 41 год он по-прежнему играет на высшем уровне.
Правда, болельщики сборной Португалии от этого не в восторге: после первого матча против ДР Конго стало популярным мнение, что Роналду скорее мешает партнерам, чем помогает.
Для Модрича это уже шестой чемпионат мира, но, похоже, это его не особо беспокоит. Он был одним из лучших игроков "Милана" в прошлом сезоне, сыграв 37 матчей во всех турнирах. На счету хорвата - 2 гола и 3 голевые передачи, но его влияние на игру "миланцев" было существенным.
Как и у Роналду, первый матч на ЧМ-2026 для Модрича сложился не очень удачно: в игре с Англией он привел к пенальти в свои ворота уже на 12-й минуте, с опозданием выбивая мяч перед Мадуэке. Впрочем, верим, что Модрич исправится в следующих матчах.
Джеко прошлый сезон начинал в "Фиорентине", а зимой перешел в "Шальке" и помог немецкой команде вернуться в Бундеслигу. В 12 матчах Эдин забил 6 мячей. Итог: "Шальке" снова в элите, Джеко в порядке, а вот боснийцам пока тяжело на чемпионате мира… Хотя Эдин сыграл всего 64 минуты, да и то во втором матче.
Нойер - легенда сборной Германии. Правда, его завершение карьеры в "Бундестиме" напоминает прощальное турне группы Scorpions. Во время Евро-2024 Нойер говорил: "Это все, я заканчиваю выступления за сборную после этого турнира".
Как видите, решение было пересмотрено. Сейчас же ситуация повторяется: Нойер продолжает уверять, что после ЧМ-2026 собирается уйти из сборной. На Евро-2028, если Германия туда попадет, мы его, мол, не увидим.
Интересно, что на чемпионатах мира Нойер сыграл 21 матч, пропустил 17 мячей, но в 7 матчах сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Главная звезда этого чемпионата мира. Вратарь из Кабо-Верде приехал никому не известным игроком, но его яркое выступление в матче против Испании сделало его настоящей звездой.
С 46 тысяч подписчиков в Instagram его популярность за несколько дней выросла до 14,6 млн! Сложно сказать, как это повлияет на дальнейшую карьеру вратаря (40 лет - солидный возраст), но это уже точно одна из самых ярких историй этого чемпионата мира.
Муслера - представитель уругвайского поколения, которое помнит великолепный чемпионат мира 2010 года. Помимо Суареса, Форлана и Година звездой той команды был и Муслера, который тогда на групповом этапе не пропустил ни одного мяча. Повторить это достижение на текущем чемпионате мира Фернандо уже не сможет - он пропустил гол от Саудовской Аравии.
Еще один вратарь, но с менее звездным статусом. Вы удивитесь, но за сборную Эквадора этот игрок начал выступать только в 2021 году. Всю свою клубную карьеру Галиндес провел в южноамериканских клубах, а на чемпионате мира дебютировал в 2022 году.
Легендарный аргентинец отказывается стареть - хет-трик в первом матче против Алжира вновь заставил говорить о величии Месси. Да, его стиль игры изменился: уже нет ураганных проходов и обводок половины команды соперника. Нынешний Месси делает ставку на точность и дальность ударов. И, как показал матч с Алжиром, эта стратегия работает отлично.
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