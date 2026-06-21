Не дивіться в паспорт: 7 найвіковіших гравців чемпіонату світу 2026

На чемпіонаті світу з футболу 2026 вже стартував другий тур групового етапу і навіть визначилися перші учасники плей-оф. Але особливу увагу приковують гравці, які доводять: меж фізичного розвитку організму просто не існує. Бути топ-футболістом можна і в 40 років. Приклади? Та аж цілих 7!
РБК-Україна розповідає про найстарших футболістів ЧС-2026 в форматі імпровізованого хіт-параду.
Роналду нещодавно сказав, що за його відчуттями, вік його організму – 28 років. Португалець інвестує мільйони у своє тіло та фізичну форму, тому не дивно, що у 41 рік він все ще грає на найвищому рівні.
Щоправда, вболівальники збірної Португалії від цього не в захваті: після першого матчу проти ДР Конго популярною стала думка, що Роналду швидше заважає партнерам, ніж допомагає.
Для Модрича це вже шостий чемпіонат світу, але здається, це його не дуже турбує. Він був одним з найкращих гравців “Мілану” у минулому сезоні, зігравши 37 матчів в усіх турнірах. Доробок хорвата – 2 голи та 3 асисти, але вплив на дії футболістів Мілану був суттєвим.
Як і Роналду, перший матч на ЧС-2026 для Модрича вийшов не дуже вдалим: у грі із Англією він привіз пенальті у свої ворота вже на 12-й хвилині, із запізненням вибиваючи м’яч перед Мадуеке. Утім, віримо, що Модрич виправиться у наступних матчах.
Джеко минулий сезон починав у Фіорентині, а взимку перейшов до Шальке і допоміг німецькій команді повернутися до Бундесліги. В 12 матчах Едін забив 6 м’ячів. Як підсумок: Шальке знову в еліті, Джеко в порядку, а от боснійцям поки важко на мундіалі… Хоча Едін зіграв лише 64 хвилини та й то, в другому матчі.
Ноєр – легенда збірної Німеччини. Щоправда, його завершення кар’єри у Бундестім нагадує прощальний тур гурту Scorpions. Під час Євро-2024 Ноєр казав: “Це все, я завершую виступи у збірній після цього турніру”.
Як бачите, рішення було переглянуто. Нині ж ситуація повторюється: Ноєр продовжує запевняти, що після ЧС-2026 збирається піти зі збірної. На Євро-2028, якщо Німеччина туди потрапить, ми його, мовляв, не побачимо.
Цікаво, що на чемпіонатах світу Ноєр зіграв 21 матч, пропустив 17 м’ячів, але 7 матчів відстояв насухо.
Головна зірка цього мундіалю. Голкіпер з Кабо-Верде приїхав нікому невідомим гравцем, але його яскравий виступ в матчі проти Іспанії зробив його справжньою зіркою. З 46 тисяч підписників в Instagram його популярність за кілька днів зросла до 14,6 млн! Складно сказати, як це вплине на подальшу кар’єру воротаря (40 років – солідний вік), але це вже точно одна з найяскравіших історій цього мундіалю.
Муслера – представник уругвайського покоління, яке пам’ятає чудовий мундіаль 2010 року. Окрім Суареса, Форлана та Годіна зіркою тієї команди був і Муслера, який тоді в груповому етапі не пропустив жодного м’яча. Повторити цє досягнення на поточному чемпіонаті світу Фернандо вже не зможе – він пропустив від Саудівської Аравії.
Ще один голкіпер, але менше зіркового статусу. Ви здивуєтеся, але за збірну Еквадору цей гравець почав виступати лише в 2021 році. Усю свою клубну кар’єру Галіндес провів у південноамериканських клубах, а на чемпіонаті світу дебютував у 2022 році.
Легендарний аргентинець відмовляється старіти – хет-трик у першому матчі проти Алжиру знову змусив говорити про велич Мессі. Так, його стиль гри змінився: вже немає ураганних проходів і обіграшу половини команди суперника. Нинішній Мессі робить ставку на точність та дальність ударів. І як показав матч із Алжиром, ця стратегія працює відмінно.
Раніше ми розповідали про трагедію з вболівальником збірної Шотландії на ЧС-2026: чому стадіон влаштував овацію.