ЧМ-2026: все определившиеся пары 1/8 финала и расписание последних битв

На чемпионате мира по футболу-2026 подходят к концу поединки стартового раунда плей-офф. Уже известны 10 из 16-ти участников 1/8 финала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Кто уже вышел в следующий раунд

Текущий мировой форум впервые в истории проходит с участием 48 команд. После завершения группового раунда борьбу в турнире в рамках 1/16 финала продолжили 32 лучших сборных. В сетке плей-офф полностью сформированы и известны уже пять пар будущего раунда 1/8 финала.

Календарь сформированных матчей 1/8 финала:

4 июля, 22:00. Канада – Марокко

5 июля, 0:00. Парагвай – Франция

5 июля, 23:00. Бразилия – Норвегия

6 июля, 3:00. Мексика – Англия

7 июля, 3:00. США – Бельгия

Кто запрыгнет в последний вагон

Обладатели последних путевок в 1/8 финала определятся в ближайшие дни. В конце недели свои встречи проведут действующие обладатели титула и другие фавориты соревнований.

Четверг, 2 июля

22:00. Испания – Австрия

Пятница, 3 июля

2:00. Португалия – Хорватия

6:00. Швейцария – Алжир

21:00. Австралия – Египет

Суббота, 4 июля

1:00. Аргентина – Кабо-Верде

4:30. Колумбия – Гана

Где смотреть матчи

Прямая трансляция поединков в Украине будет доступна на медиасервисе Megogo по подпискам MEGOPACK и "Спорт", а также в MEGOPACK N+S и MEGOPACK Y.