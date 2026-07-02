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ЧМ-2026: все определившиеся пары 1/8 финала и расписание последних битв

10:41 02.07.2026 Чт
2 мин
Уже известны пять дуэлей, которые откроют следующую стадию матчей на вылет.
aimg Андрей Костенко
ЧМ-2026: все определившиеся пары 1/8 финала и расписание последних битв Сборная Франции уверенно вышла в 1/8 финала (фото: x.com/equipedefrance)
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На чемпионате мира по футболу-2026 подходят к концу поединки стартового раунда плей-офф. Уже известны 10 из 16-ти участников 1/8 финала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Кто уже вышел в следующий раунд

Текущий мировой форум впервые в истории проходит с участием 48 команд. После завершения группового раунда борьбу в турнире в рамках 1/16 финала продолжили 32 лучших сборных. В сетке плей-офф полностью сформированы и известны уже пять пар будущего раунда 1/8 финала.

Календарь сформированных матчей 1/8 финала:

  • 4 июля, 22:00. Канада – Марокко
  • 5 июля, 0:00. Парагвай – Франция
  • 5 июля, 23:00. Бразилия – Норвегия
  • 6 июля, 3:00. Мексика – Англия
  • 7 июля, 3:00. США – Бельгия

ЧМ-2026: все определившиеся пары 1/8 финала и расписание последних битв

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Кто запрыгнет в последний вагон

Обладатели последних путевок в 1/8 финала определятся в ближайшие дни. В конце недели свои встречи проведут действующие обладатели титула и другие фавориты соревнований.

Четверг, 2 июля

  • 22:00. Испания – Австрия

Пятница, 3 июля

  • 2:00. Португалия – Хорватия
  • 6:00. Швейцария – Алжир
  • 21:00. Австралия – Египет

Суббота, 4 июля

  • 1:00. Аргентина – Кабо-Верде
  • 4:30. Колумбия – Гана

Где смотреть матчи

Прямая трансляция поединков в Украине будет доступна на медиасервисе Megogo по подпискам MEGOPACK и "Спорт", а также в MEGOPACK N+S и MEGOPACK Y.

Ранее ИИ назвал главных фаворитов на "золото" ЧМ-2026 перед стартом плей-офф.

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