ЧМ-2026: все определившиеся пары 1/8 финала и расписание последних битв
На чемпионате мира по футболу-2026 подходят к концу поединки стартового раунда плей-офф. Уже известны 10 из 16-ти участников 1/8 финала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
Кто уже вышел в следующий раунд
Текущий мировой форум впервые в истории проходит с участием 48 команд. После завершения группового раунда борьбу в турнире в рамках 1/16 финала продолжили 32 лучших сборных. В сетке плей-офф полностью сформированы и известны уже пять пар будущего раунда 1/8 финала.
Календарь сформированных матчей 1/8 финала:
- 4 июля, 22:00. Канада – Марокко
- 5 июля, 0:00. Парагвай – Франция
- 5 июля, 23:00. Бразилия – Норвегия
- 6 июля, 3:00. Мексика – Англия
- 7 июля, 3:00. США – Бельгия
Кто запрыгнет в последний вагон
Обладатели последних путевок в 1/8 финала определятся в ближайшие дни. В конце недели свои встречи проведут действующие обладатели титула и другие фавориты соревнований.
Четверг, 2 июля
- 22:00. Испания – Австрия
Пятница, 3 июля
- 2:00. Португалия – Хорватия
- 6:00. Швейцария – Алжир
- 21:00. Австралия – Египет
Суббота, 4 июля
- 1:00. Аргентина – Кабо-Верде
- 4:30. Колумбия – Гана
Где смотреть матчи
Прямая трансляция поединков в Украине будет доступна на медиасервисе Megogo по подпискам MEGOPACK и "Спорт", а также в MEGOPACK N+S и MEGOPACK Y.
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