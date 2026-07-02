ua en ru
Чт, 02 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Спорт »

ЧС-2026: усі визначені пари 1/8 фіналу та розклад останніх битв

10:41 02.07.2026 Чт
2 хв
Вже відомі п'ять дуелей, які відкриють наступну стадію матчів на виліт
aimg Андрій Костенко
ЧС-2026: усі визначені пари 1/8 фіналу та розклад останніх битв Збірна Франції впевнено вийшла до 1/8 фіналу (фото: x.com/equipedefrance)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

На чемпіонаті світу з футболу-2026 добігають кінця поєдинки стартового раунду плей-офф. Вже відомі 10 із 16-ти учасників 1/8 фіналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Хто вже вийшов до наступного раунду

Поточний світовий форум уперше в історії проходить за участі 48 команд. Після завершення групового раунду боротьбу в турнірі в рамках 1/16 фіналу продовжили 32 найкращі збірні. Наразі у сітці плей-офф повністю сформовані та відомі вже п'ять пар майбутнього раунду 1/8 фіналу.

Календар сформованих матчів 1/8 фіналу:

  • 4 липня, 22:00. Канада – Марокко
  • 5 липня, 0:00. Парагвай – Франція
  • 5 липня, 23:00. Бразилія – Норвегія
  • 6 липня, 3:00. Мексика – Англія
  • 7 липня, 3:00. США – Бельгія

ЧС-2026: усі визначені пари 1/8 фіналу та розклад останніх битв

Читайте також: Божевільний камбек Бельгії та тріумф США в меншості: драми у плей-офф ЧС-2026 (відео)

Хто застрибне в останній вагон

Володарі останніх путівок до 1/8 фіналу визначаться найближчими днями. У кінці тижня свої зустрічі проведуть чинні володарі титулу та інші фаворити змагань.

Четвер, 2 липня

  • 22:00. Іспанія – Австрія

П'ятниця, 3 липня

  • 2:00. Португалія – Хорватія
  • 6:00. Швейцарія – Алжир
  • 21:00. Австралія – Єгипет

Субота, 4 липня

  • 1:00. Аргентина – Кабо-Верде
  • 4:30. Колумбія – Гана

Де дивитися матчі

Пряма трансляція поєдинків в Україні буде доступна на медіасервісі Megogo за передплатами MEGOPACK та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y.

Раніше ШІ назвав головних фаворитів на "золото" ЧС-2026 перед стартом плей-офф.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Футбол Чемпіонат світу
Новини
Пошкоджені будинки, пожежі та жертви: все про обстріл Києва
Пошкоджені будинки, пожежі та жертви: все про обстріл Києва
Аналітика
"Сигарети на війнах були важливіші за їжу". Інтерв'ю з професором про справжню шкоду тютюну
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Сигарети на війнах були важливіші за їжу". Інтерв'ю з професором про справжню шкоду тютюну