ЧС-2026: усі визначені пари 1/8 фіналу та розклад останніх битв
На чемпіонаті світу з футболу-2026 добігають кінця поєдинки стартового раунду плей-офф. Вже відомі 10 із 16-ти учасників 1/8 фіналу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Хто вже вийшов до наступного раунду
Поточний світовий форум уперше в історії проходить за участі 48 команд. Після завершення групового раунду боротьбу в турнірі в рамках 1/16 фіналу продовжили 32 найкращі збірні. Наразі у сітці плей-офф повністю сформовані та відомі вже п'ять пар майбутнього раунду 1/8 фіналу.
Календар сформованих матчів 1/8 фіналу:
- 4 липня, 22:00. Канада – Марокко
- 5 липня, 0:00. Парагвай – Франція
- 5 липня, 23:00. Бразилія – Норвегія
- 6 липня, 3:00. Мексика – Англія
- 7 липня, 3:00. США – Бельгія
Хто застрибне в останній вагон
Володарі останніх путівок до 1/8 фіналу визначаться найближчими днями. У кінці тижня свої зустрічі проведуть чинні володарі титулу та інші фаворити змагань.
Четвер, 2 липня
- 22:00. Іспанія – Австрія
П'ятниця, 3 липня
- 2:00. Португалія – Хорватія
- 6:00. Швейцарія – Алжир
- 21:00. Австралія – Єгипет
Субота, 4 липня
- 1:00. Аргентина – Кабо-Верде
- 4:30. Колумбія – Гана
Де дивитися матчі
Пряма трансляція поєдинків в Україні буде доступна на медіасервісі Megogo за передплатами MEGOPACK та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y.
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