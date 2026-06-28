ЧМ-2026: все пары 1/16 финала и расписание матчей на вылет

Кто прошел дальше: развязка в последних группах

Последние путевки в плей-офф разыгрывались в квартетах J, K и L. Из всех трех групп в следующий раунд вышло максимально возможное количество команд – по три (включая лучшие третьи места).

В группе J к лидеру Аргентине (9 очков) присоединились Австрия и Алжир, которые расписали сверхрезультативную ничью – 3:3.

В группе K первое место сенсационно забрала Колумбия, удержавшая 0:0 с Португалией Криштиану Роналду. Также исторический успех празднует ДР Конго: обыграв Узбекистан (3:1), африканская сборная впервые в своей истории вышла в плей-офф ЧМ.

В группе L сильнее стала Англия, а Хорватия в лобовом столкновении обыграла Гану (2:1), хотя африканцы тоже шагают дальше с третьей позиции.

Главной драмой финиша стал вылет сборной Ирана из-за офсайда на полстопы – команда стала первой непроходимой в рейтинге третьих мест.

Полное расписание матчей 1/16 финала ЧМ-2026

Поединки начнутся уже в воскресенье, 28 июня, и продлятся до 4 июля.

28 июня, 22:00. Канада – ЮАР

29 июня, 20:00. Бразилия – Япония

29 июня, 23:30. Германия – Парагвай

30 июня, 4:00. Нидерланды – Марокко

30 июня, 20:00. Кот-д'Ивуар – Норвегия

1 июля, 0:00. Франция – Швеция

1 июля, 4:00. Мексика – Эквадор

1 июля, 19:00. Англия – ДР Конго

1 июля, 23:00. Бельгия – Сенегал

2 июля, 3:00. США – Босния и Герцеговина

2 июля, 22:00. Испания – Австрия

3 июля, 2:00. Португалия – Хорватия

3 июля, 6:00. Швейцария – Алжир

3 июля, 21:00. Австралия – Египет

4 июля, 1:00. Аргентина – Кабо-Верде

4 июля, 4:30. Колумбия – Гана

Календарь следующих стадий и основные интриги сетки

Главное аналитическое наблюдение по сложившейся сетке – образование так называемой "ветви смерти". Сразу четыре сверхмощных сборных – Германия, Франция, Марокко и Нидерланды – оказались в одном секторе. Из этой четверки в стадию полуфинала сможет пробиться только кто-то один.

Дальнейший график турнира выглядит так:

1/8 финала: 4 – 7 июля

Четвертьфиналы: 9 – 12 июля

Полуфиналы: 15 и 16 июля

Матч за 3-е место: 19 июля

Финал: 19 июля