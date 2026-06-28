ЧС-2026: усі пари 1/16 фіналу та розклад матчів на виліт

На чемпіонаті світу-2026 з футболу відбулися заключні матчі групового етапу. За їхніми підсумками повністю сформувався перелік учасників наступного раунду змагань, які вперше в історії Мундіалів зіграють у стадії 1/16 фіналу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Останні путівки до плей-офф розігрувалися у квартетах J, K та L. З усіх трьох груп до наступного раунду вийшла максимально можлива кількість команд – по три (включно з найкращими третіми місцями).
У групі J до лідера Аргентини (9 очок) приєдналися Австрія та Алжир, які розписали надрезультативну нічию – 3:3.
У групі K перше місце сенсаційно забрала Колумбія, яка втримала 0:0 з Португалією Кріштіану Роналду. Також історичний успіх святкує ДР Конго: обігравши Узбекистан (3:1), африканська збірна вперше у своїй історії вийшла до плей-офф ЧС.
У групі L сильнішою стала Англія, а Хорватія у лобовому зіткненні переграла Гану (2:1), хоча африканці теж крокують далі з третьої позиції.
Головною драмою фінішу став виліт збірної Ірану через офсайд на пів стопи. Іранці зіграли у нічию з Єгиптом (1:1) та стали першими непрохідними у рейтингу третіх місць.
Поєдинки розпочнуться вже у неділю, 28 червня, і триватимуть до 4 липня.
Головне аналітичне спостереження за сформованою сіткою – утворення так званої "гілки смерті". Одразу чотири надпотужні збірні – Німеччина, Франція, Марокко та Нідерланди – опинилися в одному секторі. З цієї четвірки до стадії півфіналу зможе пробитися лише хтось один.
Подальший графік турніру виглядає так:
1/8 фіналу: 4 – 7 липня
Чвертьфінали: 9 – 12 липня
Півфінали: 15 та 16 липня
Матч за 3-тє місце: 19 липня
Фінал: 19 липня
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