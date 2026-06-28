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ЧС-2026: усі пари 1/16 фіналу та розклад матчів на виліт

10:40 28.06.2026 Нд
2 хв
На Мундіалі завершився груповий раунд і визначилися 32 найкращі команди
aimg Андрій Костенко
На ЧС стартують матчі на виліт (фото: Getty Images)

На чемпіонаті світу-2026 з футболу відбулися заключні матчі групового етапу. За їхніми підсумками повністю сформувався перелік учасників наступного раунду змагань, які вперше в історії Мундіалів зіграють у стадії 1/16 фіналу.

Хто пройшов далі: розв'язка в останніх групах

Останні путівки до плей-офф розігрувалися у квартетах J, K та L. З усіх трьох груп до наступного раунду вийшла максимально можлива кількість команд – по три (включно з найкращими третіми місцями).

У групі J до лідера Аргентини (9 очок) приєдналися Австрія та Алжир, які розписали надрезультативну нічию – 3:3.

У групі K перше місце сенсаційно забрала Колумбія, яка втримала 0:0 з Португалією Кріштіану Роналду. Також історичний успіх святкує ДР Конго: обігравши Узбекистан (3:1), африканська збірна вперше у своїй історії вийшла до плей-офф ЧС.

У групі L сильнішою стала Англія, а Хорватія у лобовому зіткненні переграла Гану (2:1), хоча африканці теж крокують далі з третьої позиції.

Головною драмою фінішу став виліт збірної Ірану через офсайд на пів стопи. Іранці зіграли у нічию з Єгиптом (1:1) та стали першими непрохідними у рейтингу третіх місць.

Повний розклад матчів 1/16 фіналу ЧС-2026

Поєдинки розпочнуться вже у неділю, 28 червня, і триватимуть до 4 липня.

  • 28 червня, 22:00. Канада – ПАР
  • 29 червня, 20:00. Бразилія – Японія
  • 29 червня, 23:30. Німеччина – Парагвай
  • 30 червня, 4:00. Нідерланди – Марокко
  • 30 червня, 20:00. Кот-д'Івуар – Норвегія
  • 1 липня, 0:00. Франція – Швеція
  • 1 липня, 4:00. Мексика – Еквадор
  • 1 липня, 19:00. Англія – ДР Конго
  • 1 липня, 23:00. Бельгія – Сенегал
  • 2 липня, 3:00. США – Боснія і Герцеговина
  • 2 липня, 22:00. Іспанія – Австрія
  • 3 липня, 2:00. Португалія – Хорватія
  • 3 липня, 6:00. Швейцарія – Алжир
  • 3 липня, 21:00. Австралія – Єгипет
  • 4 липня, 1:00. Аргентина – Кабо-Верде
  • 4 липня, 4:30. Колумбія – Гана

Календар наступних стадій та головні інтриги сітки

Головне аналітичне спостереження за сформованою сіткою – утворення так званої "гілки смерті". Одразу чотири надпотужні збірні – Німеччина, Франція, Марокко та Нідерланди – опинилися в одному секторі. З цієї четвірки до стадії півфіналу зможе пробитися лише хтось один.

Подальший графік турніру виглядає так:

1/8 фіналу: 4 – 7 липня

Чвертьфінали: 9 – 12 липня

Півфінали: 15 та 16 липня

Матч за 3-тє місце: 19 липня

Фінал: 19 липня

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