ЧМ-2026: США выходят в плей-офф, Бразилия бьет рекорды, а первые неудачники пакуют чемоданы (видео)

Группа D: триумф хозяев и скандальное "правило Винисиуса"

США - Австралия - 2:0

Голы: Берджесс, 11 (автогол), Фримен, 42

Турция - Парагвай - 0:1

Гол: Галарса, 2

Удаление: Альмирон (Парагвай), 45+3 (прямая красная карточка)

Сборная США уверенно обыграла команду Австралии. Благодаря этой победе американцы набрали 6 очков и досрочно гарантировали себе первое место в группе. Для американской команды это четвертый подряд выход в плей-офф на чемпионатах мира, в которых она участвует.

В другом матче этой группы Парагвай с минимальным счетом обыграл Турцию - 1:0. Единственный гол уже на 64-й секунде встречи забил Матиас Галарса, забив самый быстрый гол текущего турнира.

Матч запомнился резонансным удалением: в конце первого тайма вингер парагвайцев Мигель Альмирон получил прямую красную карточку после вмешательства ВАР. Его удалили за то, что он прикрыл рот рукой во время спора с соперником. Это стало первым громким применением так называемого "правила Винисиуса", введенного ФИФА для борьбы со скрытыми расистскими оскорблениями на поле. Несмотря на то что весь второй тайм пришлось играть в меньшинстве, Парагвай удержал победу.

Второе поражение подряд окончательно отправляет турок домой. Таким образом, матч последнего тура США - Турция превратился для обеих команд в формальность.

Турнирная таблица группы D:

США - 6 очков (разница мячей - 6:1) Австралия - 3 (2:2) Парагвай - 3 (2:4) Турция - 0 (0:3)

Следующие матчи:

26 июня

5:00. Австралия - Парагвай

5:00. Турция - США

Группа C: историческая результативность Бразилии и фиаско Гаити

Бразилия - Гаити - 3:0

Голы: Кунья, 23, 36, Винисиус Жуниор, 45+3

Шотландия - Марокко - 0:1

Гол: Сайбари, 2

В группе C сборная Бразилии не оставила шансов команде Гаити, разгромив соперника со счетом 3:0. Судьба матча решилась еще в первые 45 минут благодаря дублю Матеуса Куньи и голу Винисиуса Жуниора.

Этот матч позволил "селесао" побить несколько исторических рекордов чемпионатов мира. Благодаря забитым мячам Бразилия опередила Германию по общему количеству голов в истории чемпионатов мира, достигнув отметки в 240 точных ударов. Кроме того, бразильцы уже в 41-й раз в истории забили не менее 3 голов в одном матче чемпионата мира, что также является абсолютным рекордом. Поражение стоило Гаити места на ЧМ - команда лишилась даже математических шансов на плей-офф.

Параллельный матч завершился минимальной победой Марокко над Шотландией - 1:0. Победу африканской сборной принес молниеносный гол Исмаэля Сайбари на 2-й минуте встречи. Европейцы пытались организовать финальный штурм и требовали пенальти, но марокканцы удержали три очка.

Турнирная таблица группы C:

Бразилия - 4 очка (разница голов - 4:1) Марокко - 4 (2:1) Шотландия - 3 (1:1) Гаити - 0 (0:4)

Следующие матчи:

25 июня