ЧМ-2026: Последняя минута лишила Роналду главной футбольной мечты (видео)

ЧМ-2026. 1/8 финала

Португалия – Испания – 0:1

Гол: Мерино, 90+1

Бенефис голкиперов в первом тайме

Команды начали встречу без лишней разведки, пытаясь дорожить мячом, но в то же время остро атаковать. Первый стопроцентный шанс упустили испанцы на 8-й минуте, когда Микель Оярсабаль с убийственной позиции пробил мимо правой стойки, на что португальцы ответили опасным выпадом Криштиану Роналду.

В середине тайма инициативу перехватила "Красная фурия", заставив продемонстрировать весь свой класс кипера португальцев Диогу Кошту, который за одну минуту вытянул обводные удары от Ламина Ямаля и Алекса Баены.

Ближе к завершению первой половины игры подопечные Роберто Мартинеса устроили настоящий штурм, во время которого уже вратарь Испании Унаи Симон нейтрализовал совместную атаку Фелиша и Роналду. А на 41-й минуте за Испанию сыграл каркас ворот: Нуну Мендеш решился на сверхмощный выстрел после розыгрыша углового, и мяч встряхнул перекладину.

Решающий ход на 90-й минуте

Второй тайм начался с неприятностей для португальцев – один из лидеров Нуну Мендеш получил повреждение и вынужден был покинуть поле. Испанцы постепенно зажали оппонентов, регулярно обостряя ситуацию дальними ударами Педри и Баены, а также опасным выстрелом Ямаля под перекладину со штрафного.

Португалия отвечала редко, преимущественно фланговыми прострелами Нету и Канселу, которые Роналду уже банально не хватало скорости запереть.

Тренеры попытались освежить игру серией замен, но ближе к концу поединка команды заметно сбавили темп, фактически согласившись на экстратаймы.

Однако на 90-й минуте сработал ход Луиса де ла Фуэнте: вышедший на поле по ходу тайма Ферран Торрес идеальным пасом разрезал оборону соперника, нашел другого джокера – Микеля Мерино, и тот в ближнем бою хладнокровно переиграл Кошту ударом в левый угол.

Организовать финальный штурм в добавленные шесть минут обессилевшая Португалия уже не смогла.

Последний матч Роналду на Мундиалях

Поражение от Испании стало не просто вылетом португальцев из турнира, но и официальным завершением целой эпохи. 41-летний капитан сборной Португалии Криштиану Роналду заранее объявил, что чемпионат мира-2026 станет для него последним в карьере.

"Это будет мой последний чемпионат мира", — коротко заявил легендарный нападающий накануне игры, поставив точку в многолетних разговорах о своем будущем.

Криштиану Роналду прощается с ЧМ (фото: x.com/FIFAWorldCup)

Драматичный поединок в Далласе подытожил уникальную карьеру португальца на мировых первенствах. В общей сложности Криштиану принял участие в шести ЧМ , начиная с турнира-2006, провел на них 26 матчей, в которых забил 10 голов и отдал две результативные передачи.

На нынешнем турнире он успел установить возрастной рекорд плей-офф мундиалей, отличившись голом в победном матче против Хорватии. Тогда, комментируя триумф над хорватами, Роналду тепло высказался о своем многолетнем сопернике и бывшем партнере по "Реалу" Луке Модриче. Но теперь его собственный путь к главному трофею планеты закрыт навсегда.