ЧС-2026: Остання хвилина позбавила Роналду головної футбольної мрії (відео)

ЧС-2026. 1/8 фіналу

Португалія – Іспанія – 0:1

Гол: Меріно, 90+1

Бенефіс голкіперів у першому таймі

Команди розпочали зустріч без зайвої розвідки, намагаючись дорожити м'ячем, але водночас гостро атакувати. Перший стовідсотковий шанс змарнували іспанці на 8-й хвилині, коли Мікель Оярсабаль з убивчої позиції пробив повз праву стійку, на що португальці відповіли небезпечним випадом Кріштіану Роналду.

Всередині тайму ініціативу перехопила "Червона фурія", змусивши продемонструвати весь свій клас кіпера португальців Діогу Кошту, який за одну хвилину витягнув обвідні удари від Ламіна Ямаля та Алекса Баени.

Ближче до завершення першої половини гри підопічні Роберто Мартінеса влаштували справжній штурм, під час якого вже воротар Іспанії Унаї Сімон нейтралізував спільну атаку Феліша та Роналду. А на 41-й хвилині за Іспанію зіграв каркас воріт: Нуну Мендеш зважився на надпотужний постріл після розіграшу кутового, і м'яч струсонув перекладину.

Вирішальний хід на 90-й хвилині

Другий тайм розпочався з неприємностей для португальців – один із лідерів Нуну Мендеш отримав пошкодження і змушений був покинути поле. Іспанці поступово затисли опонентів, регулярно загострюючи ситуацію дальніми ударами Педрі та Баени, а також небезпечним пострілом Ямаля під перекладину зі штрафного.

Португалія відповідала рідко, переважно фланговими прострілами Нету та Канселу, які Роналду вже банально бракувало швидкості замкнути.

Тренери спробували освіжити гру серією замін, але ближче до кінця поєдинку команди помітно збавили темп, фактично погодившись на екстратайми.

Проте на 90-й хвилині спрацював хід Луїса де ла Фуенте: Ферран Торрес, який вийшов на поле по ходу тайму, ідеальним пасом розрізав оборону суперника, знайшов іншого джокера – Мікеля Меріно, і той у ближньому бою холоднокровно переграв Кошту ударом у лівий кут.

Організувати фінальний штурм у додані шість хвилин знесилена Португалія вже не змогла.

Іспанія вийшла в чвертьфінал, де зіграє із переможцем пари США – Бельгія, а у півфіналі може зійтися проти Франції або Марокко.

Останній матч Роналду на Мундіалях

Поразка від Іспанії стала не просто вильотом португальців із турніру, а й офіційним завершенням цілої епохи. 41-річний капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду заздалегідь оголосив, що чемпіонат світу-2026 стане для нього останнім у кар'єрі.

"Це буде мій останній чемпіонат світу", - коротко заявив легендарний нападник напередодні гри, поставивши крапку в багаторічних розмовах про своє майбутнє.

Кріштіану Роналду прощається з ЧС (фото: x.com/FIFAWorldCup)

Драматичний поєдинок у Далласі підсумував унікальну кар'єру португальця на світових першостях. Загалом Кріштіану взяв участь у шести ЧС, починаючи з турніру-2006, провів на них 26 матчів, у яких забив 10 голів і віддав дві результативні передачі.

На нинішньому турнірі він устиг встановити віковий рекорд плей-офф мундіалів, відзначившись голом у переможному матчі проти Хорватії. Тоді, коментуючи тріумф над хорватами, Роналду тепло висловився про свого багаторічного суперника і колишнього партнера по "Реалу" Луку Модрича. Але тепер його власний шлях до головного трофея планети закрито назавжди.