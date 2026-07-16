Четыре триумфа подряд: молодежная сборная Украины в четвертьфинале Евробаскета-2026

Молодежная сборная Украины по баскетболу U-20 уверенно прошла групповой этап и узнала своего соперника в четвертьфинале чемпионата Европы-2026 в Дивизионе В.
Кого "сине-желтые" уже победили и с кем сыграют дальше – сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт национальной Федерации баскетбола.
Наша команда провела первую стадию проходящего на площадках Словакии турнира на одном дыхании, став победителем группы В.
Украинцы последовательно одолели всех оппонентов:
В плей-офф вместе с нашей сборной вышла команда Люксембурга.
Однако теперь права на осечку не осталось. Уже в пятницу, 17 июля, подопечные Дмитрия Забирченко начнут решающие сражения в плей-офф.
Соперником украинцев на старте станет амбициозная сборная Ирландии, пробившаяся в четвертьфинал со второго места в группе А. Наши соперники получили это право в тяжелой борьбе. Они записали себе в актив три победы в четырех матчах: одолели Северную Македонию (69:56), разгромно уступили Швеции (58:90), но реабилитировались в играх против Азербайджана (54:47) и Словакии (86:49).
Начало матча Украина – Ирландия – 17 июля, в 19:00 по киевскому времени.
Полный список пар и расписание матчей 1/4 финала на турнире выглядит следующим образом.
17 июля
Если украинская молодежка преодолеет ирландский барьер, в полуфинале ее будет ждать победитель пары Португалия – Венгрия.
Четвертьфинальные матчи имеют решающее значение. Три лучшие сборные этого чемпионата получат не только медали, но и путевки в элитный Дивизион А на следующий сезон.
Ранее стало известно, что в отечественной баскетбольной Суперлиге появится абсолютный дебютант.