Чотири тріумфи поспіль: молодіжна збірна України у чвертьфіналі Євробаскета-2026

Молодіжна збірна України з баскетболу U-20 впевнено пройшла груповий етап та дізналася свого суперника в чвертьфіналі чемпіонату Європи-2026 у Дивізіоні В.
Кого "синьо-жовті" вже перемогли та з ким зіграють далі – повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт національної Федерації баскетболу.
Наша команда провела першу стадію турніру, що проходить на майданчиках Словаччини, на одному диханні, ставши переможцем групи В.
Українці послідовно здолали всіх опонентів:
До плей-офф разом з нашою збірною вийшла команда Люксембургу.
Проте тепер права на осічку не залишилось. Вже у п'ятницю, 17 липня, підопічні Дмитра Забірченка розпочнуть вирішальні битви у плей-офф.
Суперником українців на старті стане амбітна збірна Ірландії, яка пробилася до чвертьфіналу з другого місця у групі А. Наші суперники здобули це право у важкій боротьбі. Вони записали собі в актив три перемоги у чотирьох матчах: здолали Північну Македонію (69:56), розгромно поступилися Швеції (58:90), але реабілітувалися в іграх проти Азербайджану (54:47) та Словаччини (86:49).
Початок матчу Україна – Ірландія – 17 липня, о 19:00 за київським часом.
Повний список пар та розклад матчів 1/4 фіналу на турнірі виглядає так.
17 липня
Якщо українська молодіжка подолає ірландський бар'єр, у півфіналі на неї чекатиме переможець пари Португалія – Угорщина.
Чвертьфінальні матчі мають вирішальне значення. Три найкращі збірні цього чемпіонату не лише отримають омріяні медалі, а й здобудуть путівки до елітного Дивізіону А на наступний сезон.
Раніше стало відомо, що у вітчизняній баскетбольній Суперлізі з'явиться абсолютний дебютант.