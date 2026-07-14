Жертва нового тренера: "Хапоель" несподівано вказав на двері ексгравцю НБА

Центровий збірної України Дмитро Скапінцев офіційно припинив співпрацю з єрусалимським "Хапоелем". Ізраїльський клуб ухвалив рішення не продовжувати контракт із баскетболістом на наступний сезон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву "Хапоеля" .

Український гравець приєднався до команди влітку 2025-го року. Тоді сторони уклали контракт за схемою "1+1". Проте керівництво "Хапоеля" вирішило не активувати опцію продовження угоди ще на один рік.

Головними причинами такого рішення називають зміну тренера та новий вектор розвитку проєкту. Український гігант (зріст 2,16 метри) під нові критерії не підійшов.

Тепер 28-річний центровий перебуває у статусі вільного агента та займається пошуком нового клубу для продовження кар'єри.

Статистика Скапінцева в Ізраїлі

Загалом за рік у єрусалимському клубі Дмитро встиг відіграти 34 матчі в усіх турнірах (єврокубок, чемпіонат та Кубок Ізраїлю). Його середні показники на майданчику в чемпіонаті Ізраїлю - 5,5 очки, 3,5 підбирання та 0,5 передачі за 13,5 хвилин.

В єврокубку ж українець набирав в середньому 4,4 очка та 3,2 підбирання за 10 хвилин.

Досвід виступів за океаном

Дмитро Скапінцев крім статусу одного з лідерів збірної України, також має досвід виступів у найсильнішій лізі світу.

У грудні 2023-го року центровий дебютував в НБА у складі "Нью-Йорк Нікс", за який провів 2 офіційні гри. Пізніше українець також брав участь у передсезонних поєдинках "Бостон Селтікс".