Будут забивать больше? УПЛ будет играть новым уникальным мячом: в чем его фишка и какая цена

18:20 28.05.2026 Чт
2 мин
Главный футбольный турнир Украины переходит на мяч уровня АПЛ и Ла Лиги
aimg Андрей Костенко
В УПЛ будут играть новым мячом (фото: ФК "Динамо")

Украинская Премьер-Лига совместно с брендом PUMA представила официальный мяч на предстоящий сезон-2026/27. Модель под названием Stellar Nitro Ultimate станет единственным игровым мячом для всех матчей высшего дивизиона чемпионата Украины.

Что известно о новом мяче

В УПЛ выделили несколько сугубо практических изменений в структуре мяча, которые влияют на его поведение во время игры.

Меньше швов. Мяч сшили всего из 8 крупных панелей вместо традиционных нескольких десятков. Это делает его аэродинамику более стабильной, а полет после сильных ударов - более прямым и предсказуемым.

Рельефная поверхность. На внешний слой толщиной 1,1 мм нанесена специальная 3D-текстура и вдавленные линии. Они уменьшают сопротивление воздуха и улучшают сцепление с бутсой, что помогает лучше контролировать мяч в дождливую погоду.

Новый внутренний наполнитель. Благодаря использованию фирменного слоя пены NITRO мяч сочетает упругость с мягкостью во время приема.

Удержание давления. Конструкция камеры и обновленный воздушный клапан рассчитаны на то, чтобы мяч идеально держал начальное давление и форму на протяжении всего матча без каких-либо деформаций от сильных ударов.

Новый официальный мяч УПЛ (фото: УПЛ)

Где играют таким же

Новый официальный мяч УПЛ уже прошел сертификацию по самому высокому стандарту FIFA Quality Pro. Это означает, что по своим характеристикам (вес, сохранение формы и устойчивость к влаге) он допущен к турнирам любого международного уровня.

Точно такими же мячами этой линейки сейчас играют в ведущих европейских чемпионатах - английской Премьер-лиге, испанской Ла Лиге, итальянской Серии А и португальской Примейре.

Сколько стоит и где купить

В Украине оригинальная новинка уже поступила в продажу: на официальном сайте и в фирменных магазинах бренда. Ее стоимость составляет 6 990 гривен.

Ранее мы писали, что определились даты и хозяева переходных матчей за место в УПЛ.

