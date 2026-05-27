Битвы за УПЛ: определились даты и хозяева переходных матчей за место в элите

Украинская Премьер-лига официально объявила даты проведения и результаты жеребьевки матчей плей-офф за право выступать в высшем дивизионе страны в сезоне-2026/27.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Кто сыграет в стыках

Согласно регламенту отстаивать право остаться в УПЛ должны команды, по итогам сезона финишировавшие на 13-й и 14-й позициях. Но в этом году произошли определенные изменения.

От УПЛ в переходных матчах будут играть:

"Кудривка" - по итогам чемпионата заняла 13-е место.

"Александрия" - финишировала 15-й и должна была вылететь из УПЛ напрямую, но получила неожиданную путевку в плей-офф из-за официального снятия львовского "Руха" с чемпионата.

Их соперниками станут 3-я и 4-я команды из Первой лиги, где матчи заключительного 30-го тура пройдут с 30 мая по 2 июня. Окончательные имена оппонентов и распределение мест определятся 1 июня.

Известно, что участие в переходных играх могут принять одесский "Черноморец" (2-е место), киевский "Левый Берег" (3-е) и волочиский "Агробизнес" (4-е). Эти клубы уже не упадут ниже четвертого места, но и не смогут подняться на первое, которое досрочно завоевала черновицкая "Буковина".

Календарь и пары плей-офф

Согласно регламенту, "Кудривка" померяется силами с четвертой командой Первой лиги (эту позицию гарантированно займет "Агробизнес").

В свою очередь, соперником "Александрии" станет коллектив, который финиширует на третьей строчке ("Левый Берег" или "Черноморец").

По итогам жеребьевки, оба представителя элитного дивизиона получили право провести первые поединки на домашних стадионах.

Пары плей-офф

Первые матчи - 5 июня (пятница):

"Кудривка" - 4-я команда Первой лиги ("Агробизнес")

"Александрия" - 3-я команда Первой лиги

Ответные матчи - 9 июня (вторник):

4-я команда Первой лиги ("Агробизнес") - "Кудривка"

3-я команда Первой лиги - "Александрия"

Точное время начала поединков Дирекция УПЛ утвердит и объявит дополнительно.

Решающие матчи в Первой лиге

Окончательная турнирная сетка и расписание пар закроются после матчей лидеров второго по силе дивизиона в понедельник, 1 июня: