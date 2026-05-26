Главная » Развлечения » Спорт

Худший результат за 19 лет: Пономаренко из "Динамо" выиграл бомбардирскую гонку УПЛ

14:43 26.05.2026 Вт
2 мин
Пока экс-лидер киевлян покоряет Жирону, юный нападающий вырвал титул в последнем туре
Екатерина Урсатий
Матвей Пономаренко (фото: ФК "Динамо")
Нападающий киевского "Динамо" Матвей Пономаренко официально стал лучшим бомбардиром украинской Премьер-лиги по итогам сезона 2025/26. Однако этот триумф ознаменовался уникальным статистическим рекордом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную статистику Украинской Премьер-лиги.

13 голов за 15 матчей: как Пономаренко вырвал золотую бутсу

В предыдущем розыгрыше чемпионата Украины лучшим снайпером стал форвард "Динамо" Владислав Ванат, который наколотил 17 мячей.

Однако сезон 2025/26 24-летний футболист провел на правах аренды в испанской "Жироне".

Следовательно, в нынешнюю бомбардирскую гонку вынужден был вступить другой нападающий киевлян - юный Матвей Пономаренко.

Матвей выдал феноменальную эффективность: он забил 13 мячей, проведя всего 15 матчей в УПЛ после того, как во второй части чемпионата его окончательно перевели в основной состав команды.

Судьба титула решалась на последних секундах сезона.

В заключительном туре Премьер-лиги Пономаренко забил победный мяч в ворота "Кудривки" (3:2) и лишь на один пункт опередил своих ближайших преследователей - Филиппа Будковского и Андрея Сторчоуса.

Топ-5 лучших бомбардиров УПЛ в сезоне 2025/26:

  1. Матвей Пономаренко ("Динамо") - 13 голов (15 матчей)
  2. Филипп Будковский ("Заря") - 12
  3. Андрей Сторчоус ("Кудривка") - 12
  4. Глейкер Мендоса ("Кривбасс") - 11
  5. Проспер Обах ("Шахтер") - 10
  6. Петер Итодо ("Металлист 1925") - 10

Что интересно, Глейкер Мендоса из "Кривбасса" также ворвался в лидеры лишь весной, присоединившись к криворожанам во время февральского трансферного окна.

Повторение результата Гладкого и исторический антирекорд

Несмотря на яркую интригу, итоговый показатель в 13 голов для топснайпера сезона - худший результат в украинской Премьер-лиге за последние 19 лет.

Последний раз лидер бомбардирской гонки забивал так мало еще в далеком сезоне 2006/07.

Тогда аналогичный показатель в 13 забитых мячей покорился Александру Гладкому, который выступал в составе ФК "Харьков".

В целом же за время независимости Украины абсолютный минимум для лучшего бомбардира составляет 12 голов за сезон.

Этот исторический антирекорд удерживают Юрий Гудименко (симферопольская "Таврия", первый чемпионат 1992 года) и Сергей Шищенко (донецкий "Металлург", сезон 2001/02).

Трансферные тренды и смена поколений в украинском футболе

Низкая результативность лидеров атаки в текущем сезоне напрямую связана с активным оттоком ведущих украинских форвардов в европейские чемпионаты.

Примеры Артема Довбыка и Владислава Ваната заставляют отечественные клубы все чаще доверять молодежи или искать новые имена на внутреннем рынке.

