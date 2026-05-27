Битви за УПЛ: визначилися дати та господарі перехідних матчів за місце в еліті

Українська Прем'єр-ліга офіційно оголосила дати проведення та результати жеребкування матчів плей-оф за право виступати у найвищому дивізіоні країни в сезоні-2026/27.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Хто зіграє у стиках

Згідно з регламентом відстоювати право залишитися в УПЛ повинні команди, що за підсумками сезону фінішували на 13-й та 14-й позиціях. Але цьогоріч сталися певні зміни.

Від УПЛ в перехідних матчах гратимуть:

"Кудрівка" – за підсумками чемпіонату посіла 13-те місце.

"Олександрія" – фінішувала 15-ю та мала вилетіти з УПЛ напряму, але отримала неочікувану путівку до плей-оф через офіційне зняття львівського "Руха" з чемпіонату.

Їхніми суперниками стануть 3-тя та 4-та команди з Першої ліги, де матчі заключного 30-го туру триватимуть з 30 травня по 2 червня. Остаточні імена опонентів та розподіл місць визначаться 1 червня.

Наразі відомо, що участь у перехідних іграх можуть взяти одеський "Чорноморець" (2-ге місце), київський "Лівий Берег" (3-тє) та волочиський "Агробізнес" (4-те). Ці клуби вже не впадуть нижче четвертого місця, але й не зможуть піднятися на перше, яке достроково виборола чернівецька "Буковина".

Календар та пари плей-офф

Згідно з регламентом, "Кудрівка" поміряється силами з четвертою командою Першої ліги (цю позицію гарантовано посяде "Агробізнес").

Своєю чергою, суперником "Олександрії" стане колектив, який фінішує на третій сходинці ("Лівий Берег" або "Чорноморець").

За підсумками жеребкування, обидва представники елітного дивізіону отримали право провести перші поєдинки на домашніх стадіонах.

Пари плей-офф

Перші матчі – 5 червня (п'ятниця):

"Кудрівка" – 4-та команда Першої ліги ("Агробізнес")

"Олександрія" – 3-тя команда Першої ліги

Матчі-відповіді – 9 червня (вівторок):

4-та команда Першої ліги ("Агробізнес") – "Кудрівка"

3-тя команда Першої ліги – "Олександрія"

Точний час початку поєдинків Дирекція УПЛ затвердить та оголосить додатково.

Вирішальні матчі у Першій лізі

Остаточна турнірна сітка та розклад пар закриються після матчів лідерів другого за силою дивізіону в понеділок, 1 червня: